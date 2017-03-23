Миланов из-за травмы не поможет ЦСКА в течение трех недель

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов получил повреждение в расположении сборной Болгарии и из-за травмы пропустит ближайшие три недели. Об этом заявил агент футболиста Мирчо Димитров.

Напомним, 25 марта сборная Болгарии проведет матч против команды Голландии в рамках группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2018.

«Миланов не сможет играть около трех недель, у него повреждение колена, получил растяжение на тренировке. Он неудачно упал. Хорошо, что Георгий избежал серьезной травмы. Насколько я знаю, он останется в расположении сборной до вторника, а затем вернется в Москву», – сказал Димитров.

В нынешнем сезоне Миланов провел за ЦСКА в РФПЛ 16 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.