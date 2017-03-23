Джикия: «Футбол Карреры – это футбол победителя»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия сравнил работу под управлением главного тренера красно-белых Массимо Карреры с Гаджи Гаджиевым, с которым он сотрудничал в составе «Амкара». Сейчас 23-летний футболист находится в расположении сборной России, где готовится к предстоящим матчам с Кот-д`Ивуаром (пятница, 24 марта) и Бельгией (вторник, 28 марта).

– Что сказал Каррера? Ничего особенного. После матча с «Локомотивом» пожелал всем удачи и, самое главное, попросил вернуться без травм.

– Сильно ли отличается работа с итальянцем от тренировок с Гаджи Гаджиевым?

– Конечно, работа с Каррерой и Гаджиевым различается. Но я уже привык к требованиям в «Спартаке», проведя с командой все сборы. Поэтому видение футбола Массимо быстро усвоил, мне оно нравится.

– Как бы вы охарактеризовали его видение игры одним словом? Футбол Карреры – это...

– Футбол победителя. Так вот, если одним словом. Каррера – хороший тренер, он знает, что нужно делать, и пытается все это грамотно донести до нас.