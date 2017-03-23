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    Джикия: «Футбол Карреры – это футбол победителя»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия сравнил работу под управлением главного тренера красно-белых Массимо Карреры с Гаджи Гаджиевым, с которым он сотрудничал в составе «Амкара». Сейчас 23-летний футболист находится в расположении сборной России, где готовится к предстоящим матчам с Кот-д`Ивуаром (пятница, 24 марта) и Бельгией (вторник, 28 марта).

    – Что сказал Каррера? Ничего особенного. После матча с «Локомотивом» пожелал всем удачи и, самое главное, попросил вернуться без травм.

    – Сильно ли отличается работа с итальянцем от тренировок с Гаджи Гаджиевым?

    – Конечно, работа с Каррерой и Гаджиевым различается. Но я уже привык к требованиям в «Спартаке», проведя с командой все сборы. Поэтому видение футбола Массимо быстро усвоил, мне оно нравится.

    – Как бы вы охарактеризовали его видение игры одним словом? Футбол Карреры – это...

    – Футбол победителя. Так вот, если одним словом. Каррера – хороший тренер, он знает, что нужно делать, и пытается все это грамотно донести до нас.

    Источник: Р-Спорт

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    23.03.2017 10:57
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +837

      eleng 23 марта 2017, 18:18

      Прекрасно, что это констатируют футболисты. Значит они видят в тренере победителя и сами настраиваются на победу.

      1
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      ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон > eleng 24 марта 2017, 00:04

      конечно
      это говорит о здоровой обстановке в коллективе
      значит команда есть
      и результат будет, не разыгрались ещё

      через пару туров кое - кто сдуваться начнёт из-за форсированной предсезонки
      а красно - белые накатят как девятый вал Айвазовского
      и снесут все препоны на пути к долгожданной победе в чемпионате
      если Валере не верил
      то Карера не вызывает сомнений
      .

      0
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      Рейтинг: +87

      OPG-Diversant 23 марта 2017, 17:00

      Надо подождать с выводами. Каррера до этого ни с одной командой полный сезон не провел в качестве главного тренера.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 марта 2017, 15:26

      И главное, что болельщикам сразу понравился этот футбол.С первого дня авторитет Массимо увеличивался всё больше и больше.Человек, который ищет недостатки только в себе и своей команде, не разменивающийся на судей, поля, дураков и дороги, поставивший за короткий срок игру команде, достоин большого уважения.

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      Рейтинг: +94

      RON72 23 марта 2017, 13:28

      Толковые слова

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 23 марта 2017, 11:51

      вперед спартак

      1
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 23 марта 2017, 11:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Футбол Кареры, а он есть вообще? Футбола Кареры нет, как и мнимого спартаковского "духа". Назад Спартак!

      -9
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 марта 2017, 11:14

      ВСЕ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЕШЬ И ГОВОРИШЬ.

      1
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      Рейтинг: +57

      ToniMontana 23 марта 2017, 11:01

      На лавке только не заседись

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