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Джикия: «Футбол Карреры – это футбол победителя»

23 марта 2017, 10:57
9

Защитник «Спартака» Георгий Джикия сравнил работу под управлением главного тренера красно-белых Массимо Карреры с Гаджи Гаджиевым, с которым он сотрудничал в составе «Амкара». Сейчас 23-летний футболист находится в расположении сборной России, где готовится к предстоящим матчам с Кот-д`Ивуаром (пятница, 24 марта) и Бельгией (вторник, 28 марта).

– Что сказал Каррера? Ничего особенного. После матча с «Локомотивом» пожелал всем удачи и, самое главное, попросил вернуться без травм.

– Сильно ли отличается работа с итальянцем от тренировок с Гаджи Гаджиевым?

– Конечно, работа с Каррерой и Гаджиевым различается. Но я уже привык к требованиям в «Спартаке», проведя с командой все сборы. Поэтому видение футбола Массимо быстро усвоил, мне оно нравится.

– Как бы вы охарактеризовали его видение игры одним словом? Футбол Карреры – это...

– Футбол победителя. Так вот, если одним словом. Каррера – хороший тренер, он знает, что нужно делать, и пытается все это грамотно донести до нас.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Джикия Георгий
Комментарии (9)
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ToniMontana
1490256072
На лавке только не заседись
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Диктор
1490256884
ВСЕ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЕШЬ И ГОВОРИШЬ.
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chempion_cska
1490258759
Футбол Кареры, а он есть вообще? Футбола Кареры нет, как и мнимого спартаковского "духа". Назад Спартак!
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Igor Belousov
1490259073
вперед спартак
Ответить
RON72
1490264903
Толковые слова
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Мары
1490272012
И главное, что болельщикам сразу понравился этот футбол.С первого дня авторитет Массимо увеличивался всё больше и больше.Человек, который ищет недостатки только в себе и своей команде, не разменивающийся на судей, поля, дураков и дороги, поставивший за короткий срок игру команде, достоин большого уважения.
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OPG-Diversant
1490277652
Надо подождать с выводами. Каррера до этого ни с одной командой полный сезон не провел в качестве главного тренера.
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eleng
1490282301
Прекрасно, что это констатируют футболисты. Значит они видят в тренере победителя и сами настраиваются на победу.
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