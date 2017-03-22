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    Жоаозиньо навестил Фернандеса и Гилерме в сборной России

    Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо посетил сбор сборной России в Краснодаре, где пообщался с игроками национальной команды и сфотографировался с двумя натурализованными футболистами – голкипером «Локомотива» Гилерме и защитником ЦСКА Марио Фернандесом.

    Отметим, что на данный момент сборная России готовится к товарищескому матчу против сборной Кот-д'Ивуара, который состоится 24 марта. Позднее, 28 марта, национальная команда сыграет против Бельгии в Сочи.

    Добавим, что летом 2016 года 28-летний бразилец получил российское гражданство.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.03.2017 20:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +702

      19element87 23 марта 2017, 13:26

      Лилипут в стране Великанов)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 марта 2017, 07:16

      мистер фродо и эльфы... )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 22 марта 2017, 23:38

      Он пробивал коны в сборную

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 22 марта 2017, 21:54

      Его стоило ещё осенью попробовать, когда он был на пике

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 22 марта 2017, 21:29

      утка, это гильерме и фернандес с цыганёнком на вокзале сфоткались

      1
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      Рейтинг: +284

      Kano 22 марта 2017, 21:23

      На фоне Жоаозиньо, Фернандеса и Гилерме настоящие русские.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 22 марта 2017, 21:19

      как ребенок на фото

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > Cant Stop 22 марта 2017, 21:56

      Да, маленького роста, но на ЧМ 1986 г. Беланов и Заваров, которые тоже большим ростом не отличались, "рвали" оборону других сборных на раз-два.

      0
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