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Жоаозиньо навестил Фернандеса и Гилерме в сборной России

22 марта 2017, 20:26
8

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо посетил сбор сборной России в Краснодаре, где пообщался с игроками национальной команды и сфотографировался с двумя натурализованными футболистами – голкипером «Локомотива» Гилерме и защитником ЦСКА Марио Фернандесом.

Отметим, что на данный момент сборная России готовится к товарищескому матчу против сборной Кот-д'Ивуара, который состоится 24 марта. Позднее, 28 марта, национальная команда сыграет против Бельгии в Сочи.

Добавим, что летом 2016 года 28-летний бразилец получил российское гражданство.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Краснодар Гилерме Жоаозиньо Фернандес Марио
Комментарии (8)
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Cant Stop
1490206766
как ребенок на фото
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Kano
1490207018
На фоне Жоаозиньо, Фернандеса и Гилерме настоящие русские.
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Chesn0k
1490207359
утка, это гильерме и фернандес с цыганёнком на вокзале сфоткались
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alexfilatov
1490208865
Его стоило ещё осенью попробовать, когда он был на пике
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КАРАТ
1490215115
Он пробивал коны в сборную
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84aivengo
1490242603
мистер фродо и эльфы... )))
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19element87
1490264782
Лилипут в стране Великанов)))
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