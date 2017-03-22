Жоаозиньо навестил Фернандеса и Гилерме в сборной России

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо посетил сбор сборной России в Краснодаре, где пообщался с игроками национальной команды и сфотографировался с двумя натурализованными футболистами – голкипером «Локомотива» Гилерме и защитником ЦСКА Марио Фернандесом.
Отметим, что на данный момент сборная России готовится к товарищескому матчу против сборной Кот-д'Ивуара, который состоится 24 марта. Позднее, 28 марта, национальная команда сыграет против Бельгии в Сочи.
Добавим, что летом 2016 года 28-летний бразилец получил российское гражданство.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: «Спорт-Экспресс»