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Ерохин: «Очень хотел бы попробовать свои силы за границей»

22 марта 2017, 12:55
6

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин признался, что в будущем он хотел бы поиграть в одном из клубов Европы. Российский хавбек подчеркнул, что ему нравятся чемпионаты Англии и Германии.

– Вы себя в будущем видите за границей?

– Я бы очень хотел попробовать свои силы за границей. Мне нравятся немецкий и английский чемпионаты.

– Наверное, выступление «Ростова» помогло зарекомендовать себя в мире?

– Важно качественно выполнять свою работу, несмотря на то, против кого ты играешь – «Бавария» это или соперник в чемпионате России – никогда не должна планка падать. Но на данный момент я бы не хотел рассуждать на тему того, как что может повернуться. Я сосредоточен на «Ростове». Да, у каждого есть амбиции, но есть и дела командные.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Ерохин забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в 15 матчах.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Европа Ростов Ерохин Александр
Комментарии (6)
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Пабло6
1490179369
сиди дома не буянь
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Акомуто Хуевато+
1490180644
Потерпи ещё.
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Таганский
1490183977
Желание хорошее, но надо бы делом доказать, что ты незаменим для клуба и очень ценный игрок..
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Болельщик Реал Мадрида
1490186182
Тогда нужно пытаться уехать из РФПЛ и пытаться как только можно заинтересовать скаутов Европы. А если продолжать играть в России, можно загубить потонцеал и пропасть, превратится в Кокорина. Меня конечно ФК "Ростов" сильно удивил и порадовал, достойно выглядел в еврокубках. Вот только на следующий сезон, можно и не попасть в еврокубки.
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sandutzu
1490187031
так играл в чемпионате Молдовы :))
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westerose
1490211993
В Казахстан? Неужели лавры Аршавина покоя не дают?
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