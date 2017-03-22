Ерохин: «Очень хотел бы попробовать свои силы за границей»

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин признался, что в будущем он хотел бы поиграть в одном из клубов Европы. Российский хавбек подчеркнул, что ему нравятся чемпионаты Англии и Германии.

– Вы себя в будущем видите за границей?

– Я бы очень хотел попробовать свои силы за границей. Мне нравятся немецкий и английский чемпионаты.

– Наверное, выступление «Ростова» помогло зарекомендовать себя в мире?

– Важно качественно выполнять свою работу, несмотря на то, против кого ты играешь – «Бавария» это или соперник в чемпионате России – никогда не должна планка падать. Но на данный момент я бы не хотел рассуждать на тему того, как что может повернуться. Я сосредоточен на «Ростове». Да, у каждого есть амбиции, но есть и дела командные.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Ерохин забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в 15 матчах.