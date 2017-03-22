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    Ерохин: «Очень хотел бы попробовать свои силы за границей»

    Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин признался, что в будущем он хотел бы поиграть в одном из клубов Европы. Российский хавбек подчеркнул, что ему нравятся чемпионаты Англии и Германии.

    – Вы себя в будущем видите за границей?

    – Я бы очень хотел попробовать свои силы за границей. Мне нравятся немецкий и английский чемпионаты.

    – Наверное, выступление «Ростова» помогло зарекомендовать себя в мире?

    – Важно качественно выполнять свою работу, несмотря на то, против кого ты играешь – «Бавария» это или соперник в чемпионате России – никогда не должна планка падать. Но на данный момент я бы не хотел рассуждать на тему того, как что может повернуться. Я сосредоточен на «Ростове». Да, у каждого есть амбиции, но есть и дела командные.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Ерохин забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в 15 матчах.

    Источник: Р-Спорт

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    22.03.2017 12:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +193

      westerose 22 марта 2017, 22:46

      В Казахстан? Неужели лавры Аршавина покоя не дают?

      0
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 22 марта 2017, 15:50

      так играл в чемпионате Молдовы :))

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 22 марта 2017, 15:36

      Тогда нужно пытаться уехать из РФПЛ и пытаться как только можно заинтересовать скаутов Европы. А если продолжать играть в России, можно загубить потонцеал и пропасть, превратится в Кокорина. Меня конечно ФК "Ростов" сильно удивил и порадовал, достойно выглядел в еврокубках. Вот только на следующий сезон, можно и не попасть в еврокубки.

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 22 марта 2017, 14:59

      Желание хорошее, но надо бы делом доказать, что ты незаменим для клуба и очень ценный игрок..

      1
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      Рейтинг: +41

      Акомуто Хуевато+ 22 марта 2017, 14:04

      Потерпи ещё.

      1
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      Рейтинг: +18

      Пабло6 22 марта 2017, 13:42

      сиди дома не буянь

      -1
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