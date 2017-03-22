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    Ещенко: «Каррера хочет агрессии в атаке»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о главной игровой идее главного тренера команды Массимо Карреры. И заключается она в том, чтобы команда играла в прессинг, а также агрессивно действовала в атаке. После 20 туров «Спартак» занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ЦСКА и «Зенит» на шесть очков.

    – Она в том, чтобы как можно быстрее забрать мяч у соперника, поэтому мы почти весь матч прессингуем. Быстрее надо контролировать мяч. Каррера хочет агрессии в атаке. Плюс мотивирует своими выражениями, подбадривает нас.

    – Страна запомнила комбаровское «Грацио», и далее по тексту. Что из Карреры можете процитировать вы?

    – Острые выражения, не могу их привести. Но главное, что когда он говорит, уже почти все понятно и без переводчика. Прошло полгода с момента назначения, мы понимаем требования Массимо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.03.2017 07:42
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 22 марта 2017, 10:20

      С таким коучем играть надо только на победу.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 марта 2017, 08:31

      Слушайте его и вы будете на коне.

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