Ещенко: «Каррера хочет агрессии в атаке»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о главной игровой идее главного тренера команды Массимо Карреры. И заключается она в том, чтобы команда играла в прессинг, а также агрессивно действовала в атаке. После 20 туров «Спартак» занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ЦСКА и «Зенит» на шесть очков.

– Она в том, чтобы как можно быстрее забрать мяч у соперника, поэтому мы почти весь матч прессингуем. Быстрее надо контролировать мяч. Каррера хочет агрессии в атаке. Плюс мотивирует своими выражениями, подбадривает нас.

– Страна запомнила комбаровское «Грацио», и далее по тексту. Что из Карреры можете процитировать вы?

– Острые выражения, не могу их привести. Но главное, что когда он говорит, уже почти все понятно и без переводчика. Прошло полгода с момента назначения, мы понимаем требования Массимо.