В «Барселоне» намекнули, что готовы вернуть Деулофеу за 12 миллионов

Технический директор «Барселоны» Роберт Фернандес намекнул, что сине-гранатовые могут вернуть хавбека Жерара Деулофеу, заплатив 12 миллионов евро. 23-летний игрок перешел из каталонского клуба в «Эвертон» в июле 2015 года. Вторую часть нынешнего сезона испанец, принадлежащий «ирискам», проводит на правах аренды в «Милане».

«У нас есть возможность вернуть Деулофеу, и это хорошо. Я очень доволен тем, как развивается его карьера. В «Эвертоне» Жерар не играл, но он ушел в аренду в «Милан», где регулярно выходит на поле, благодаря чему получил вызов в сборную Испании.

Это хорошие новости. Думаю, «Барселона» сможет вернуть его за 12 миллионов евро», – сказал Фернандес.

Отмечается, что существует еще один вариант развития событий. «Блауграна» может подписать Деулофеу летом и сразу же продать его в «Милан», если «россонери» будут заинтересованы в выкупе игрока.