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    В «Барселоне» намекнули, что готовы вернуть Деулофеу за 12 миллионов

    Технический директор «Барселоны» Роберт Фернандес намекнул, что сине-гранатовые могут вернуть хавбека Жерара Деулофеу, заплатив 12 миллионов евро. 23-летний игрок перешел из каталонского клуба в «Эвертон» в июле 2015 года. Вторую часть нынешнего сезона испанец, принадлежащий «ирискам», проводит на правах аренды в «Милане».

    «У нас есть возможность вернуть Деулофеу, и это хорошо. Я очень доволен тем, как развивается его карьера. В «Эвертоне» Жерар не играл, но он ушел в аренду в «Милан», где регулярно выходит на поле, благодаря чему получил вызов в сборную Испании.

    Это хорошие новости. Думаю, «Барселона» сможет вернуть его за 12 миллионов евро», – сказал Фернандес.

    Отмечается, что существует еще один вариант развития событий. «Блауграна» может подписать Деулофеу летом и сразу же продать его в «Милан», если «россонери» будут заинтересованы в выкупе игрока.

    Источник: Football Italia

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    21.03.2017 20:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 22 марта 2017, 22:55

      а не проще Милану его выкупить у Эвертона?

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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 21 марта 2017, 21:28

      Пусть Милан купит !!!

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      Рейтинг: +17

      Mainstream One 21 марта 2017, 21:13

      куда его там тулить?

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 21 марта 2017, 20:51

      Хороший он игрок,но явно же что непотянет уровень Барселоны....

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