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    Симонян: «Мне сейчас нравится нападение «Спартака»

    Бывший нападающий «Спартака» и первый вице-президент РФС Никита Симонян высказал мнение о достижении футболиста красно-белых Квинси Промеса. Напомним, футболист забил в составе спартаковцев 38 голов, догнав по числу забитых мячей Артема Дзюбу.

    «Пожелаю Промесу догнать меня. Его результативность радует. Он всегда нацелен на ворота. От этого выигрывает «Спартак», зрители и сам футбол. Чтобы догнать меня ему нужно еще сезонов пять сыграть, тогда только Квинси сможет меня догнать, а возможно, и перегнать. Но боюсь, что он оставит «Спартак» и перейдет в другой клуб. Мне сейчас нравится нападение «Спартака». Квинси Промес и Зе Луиш – это настоящие форварды. Они оба приносят команде пользу», – сказал функционер.

    На счету Симоняна в составе «Спартака» 160 голов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.03.2017 14:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +175

      Freux 22 марта 2017, 06:08

      Отличное нападение,равных нет в ЧР

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