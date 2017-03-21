Симонян: «Мне сейчас нравится нападение «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» и первый вице-президент РФС Никита Симонян высказал мнение о достижении футболиста красно-белых Квинси Промеса. Напомним, футболист забил в составе спартаковцев 38 голов, догнав по числу забитых мячей Артема Дзюбу.

«Пожелаю Промесу догнать меня. Его результативность радует. Он всегда нацелен на ворота. От этого выигрывает «Спартак», зрители и сам футбол. Чтобы догнать меня ему нужно еще сезонов пять сыграть, тогда только Квинси сможет меня догнать, а возможно, и перегнать. Но боюсь, что он оставит «Спартак» и перейдет в другой клуб. Мне сейчас нравится нападение «Спартака». Квинси Промес и Зе Луиш – это настоящие форварды. Они оба приносят команде пользу», – сказал функционер.

На счету Симоняна в составе «Спартака» 160 голов.