Глушаков: «Боярский сравнил Карреру с Трампом? Не знаю, мне тяжело их сравнить»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился эмоциями от матча 20-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:1), который он пропускал из-за повреждения, а также рассказал о своем нахождении в стане национальной команды.

«Восстанавливаюсь, никуда не тороплюсь. Игра с «Локомотивом» сложилась очень тяжело, это было видно по эмоциям ребят. Потеряли очки, наверное, результат закономерен. Но надо было побеждать и брать три очка. Я не смотрел матчи наших конкурентов по туру. Боярский сравнил Карреру с Трампом? Не знаю, мне тяжело их сравнить.

Очень приятно, что столько спартаковцев вызвали в сборную на предстоящие контрольные матчи. У каждого есть шанс попасть в национальную команду, не важно, в каком клубе играешь. Дверь в сборную открыта всем», – сказал футболист.

«Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России.