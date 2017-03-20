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    Глушаков: «Боярский сравнил Карреру с Трампом? Не знаю, мне тяжело их сравнить»

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился эмоциями от матча 20-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:1), который он пропускал из-за повреждения, а также рассказал о своем нахождении в стане национальной команды.

    «Восстанавливаюсь, никуда не тороплюсь. Игра с «Локомотивом» сложилась очень тяжело, это было видно по эмоциям ребят. Потеряли очки, наверное, результат закономерен. Но надо было побеждать и брать три очка. Я не смотрел матчи наших конкурентов по туру. Боярский сравнил Карреру с Трампом? Не знаю, мне тяжело их сравнить.

    Очень приятно, что столько спартаковцев вызвали в сборную на предстоящие контрольные матчи. У каждого есть шанс попасть в национальную команду, не важно, в каком клубе играешь. Дверь в сборную открыта всем», – сказал футболист.

    «Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Спорт FM

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    20.03.2017 21:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 марта 2017, 15:19

      Мальчик на седьмом небе от своей популярности.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Небесная 21 марта 2017, 01:18

      Глушаков: " Боярский сравнил Карреру с Трампом? Не знаю, кто такой Трамп"

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > Небесная 21 марта 2017, 08:00

      Ну зачем так обижать, не все же футболисты тупые!

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      Рейтинг: +664

      Небесная > Опорник84 22 марта 2017, 02:06

      Я не со зла))

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