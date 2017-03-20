Борис Игнатьев: «От Самедова ожидали много в матче с «Локомотивом», но он провел не лучшую игру»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что полузащитник «Спартака» Александр Самедов не сумел продемонстрировать хорошую игру в матче 20-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:1). При этом специалист похвалил форварда железнодорожников Ари, забившего единственный гол своей команды в этом поединке.

Напомним, что Самедов перешел в стан красно-белых из «Локомотива» минувшей зимой, а бразилец также в период зимнего трансферного окна присоединился к красно-зеленым на правах аренды из «Краснодара».

«Ари считаю отличным приобретением. У «Локомотива» появился настоящий форвард, который действует в современной манере. При небольшом росте он прекрасно играет вверху, хорошо выбирает позицию, открывается и постоянно держит в напряжении оборону. Уже в двух матчах это принесло результат. Для меня осталось непонятной невозможность его участия в игре с «Краснодаром».

Самедов не блеснул против бывшей команды? Как обычно бывает: перешедший в стан соперника футболист проводит встречу с бывшей командой либо очень здорово, либо проваливает. От Александра ожидали многого, но это была далеко не лучшая его игра», – сказал Игнатьев.

В трех матчах после возобновления чемпионата России Самедов уже сумел отличиться одним голом. Ари в трех играх за красно-зеленых забил трижды.