Лингард отпраздновал гол в ворота «Мидлсбро», подражая рэперу Дрейку

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард после гола в ворота «Мидлсбро» (3:1) в матче 29-го тура АПЛ продемонстрировал игру на воображаемой флейте. По словам футболиста, он сделал это в стиле рэпера Дрейка.

«Это из нового альбома Дрейка. Я пообещал другу отпраздновать гол в его стиле», – сказал Лингард.

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Ранее полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба выложил видео на своей странице в Instagram, на котором он вместе с Лингардом показывает новое празднование гола.

«Веселимся с моим братом. Новое празднование», – написал француз.