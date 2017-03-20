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    Лингард отпраздновал гол в ворота «Мидлсбро», подражая рэперу Дрейку

    Хавбек «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард после гола в ворота «Мидлсбро» (3:1) в матче 29-го тура АПЛ продемонстрировал игру на воображаемой флейте. По словам футболиста, он сделал это в стиле рэпера Дрейка.

    «Это из нового альбома Дрейка. Я пообещал другу отпраздновать гол в его стиле», – сказал Лингард.

    Ранее полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба выложил видео на своей странице в Instagram, на котором он вместе с Лингардом показывает новое празднование гола.

    «Веселимся с моим братом. Новое празднование», – написал француз.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    20.03.2017 14:19
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +147

      aguila_real 20 марта 2017, 15:28

      Прикольно

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 20 марта 2017, 14:43

      Мудачье

      0
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