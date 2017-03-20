Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хацкевич и Калитвинцев – кандидаты на пост главного тренера киевского «Динамо»

    Киевское «Динамо» рассматривает кандидатуры тренеров, способных заменить у руля команды Сергея Реброва. По информации «Обозревателя», бело-голубые уже провели переговоры с экс-наставником «Динамо-2» и сборной Беларуси Александром Хацкевичем.

    Также в шорт-лист киевлян входит главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев.

    Ранее появилась информация, что руководство украинского клуба не устраивают нынешние результаты, демонстрируемые «Динамо» под началом Реброва. После 22-х туров бело-голубые располагаются на второй строчке в турнирной таблице УПЛ, отставая от лидирующего «Шахтера» на 14 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.03.2017 13:26
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +334

      maratagliulin 26 марта 2017, 21:16

      После Блохина, Ребров без вложений сделал Динамо чемпионом...С ним поступили как с Раньери

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 20 марта 2017, 15:30

      Ха, что не понятного??? нет бабла, нет футбола!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11