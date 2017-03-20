Хацкевич и Калитвинцев – кандидаты на пост главного тренера киевского «Динамо»

Киевское «Динамо» рассматривает кандидатуры тренеров, способных заменить у руля команды Сергея Реброва. По информации «Обозревателя», бело-голубые уже провели переговоры с экс-наставником «Динамо-2» и сборной Беларуси Александром Хацкевичем.

Также в шорт-лист киевлян входит главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев.

Ранее появилась информация, что руководство украинского клуба не устраивают нынешние результаты, демонстрируемые «Динамо» под началом Реброва. После 22-х туров бело-голубые располагаются на второй строчке в турнирной таблице УПЛ, отставая от лидирующего «Шахтера» на 14 очков.