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    Нападающий «Мордовии» проглотил язык во время матча с «Кубанью» и был доставлен в больницу

    Нападающий «Мордовии» Александр Алхазов во время матча 27-го тура первенства ФНЛ против «Кубани» (0:2) попал в неприятный инцидент. Сообщается, что на 61-й минуте встречи форвард после одного из единоборств неудачно приземлился на газон, в результате чего у него запал язык.

    32-летнему россиянину была немедленно оказана медицинская помощь, после чего он был доставлен в больницу. О текущем состоянии футболиста не сообщается.

    В нынешнем сезоне Алхазов провел за «Мордовию» в ФНЛ 18 матчей, в которых записал на свой счет три забитых мяча.

    Источник: «Матч ТВ»

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    19.03.2017 23:39
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