Нападающий «Мордовии» проглотил язык во время матча с «Кубанью» и был доставлен в больницу

Нападающий «Мордовии» Александр Алхазов во время матча 27-го тура первенства ФНЛ против «Кубани» (0:2) попал в неприятный инцидент. Сообщается, что на 61-й минуте встречи форвард после одного из единоборств неудачно приземлился на газон, в результате чего у него запал язык.

32-летнему россиянину была немедленно оказана медицинская помощь, после чего он был доставлен в больницу. О текущем состоянии футболиста не сообщается.

В нынешнем сезоне Алхазов провел за «Мордовию» в ФНЛ 18 матчей, в которых записал на свой счет три забитых мяча.