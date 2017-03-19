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    РФПЛ повторила антирекорд по количеству голов за тур

    В восьми матчах 20-го тура РФПЛ команды забили в общей сложности восемь голов, что является антирекордом за всю историю турнира. В среднем за игру клубами было забито по одному мячу.

    Отметим, что подобное количество голов также было зафиксировано в сезоне-2010 и сезоне-2012/13.

    Самыми результативными встречами тура стали московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1) и противостояние «Зенита» и тульского «Арсенала» (2:0).

    На данный момент турнирную таблицу РФПЛ единолично возглавляет «Спартак», который опережает ЦСКА и «Зенит», занимающих второе и третье место соответственно, на шесть очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2017 23:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 20 марта 2017, 06:28

      Если бы судья не помог Зениту, то было бы 6, вот это был бы рекорд на все времена.

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      Рейтинг: +17971

      арейская 20 марта 2017, 03:08

      Да, скуповат на забитые мячи получился 20 тур...

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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 20 марта 2017, 01:09

      а слабо вообще не забить

      0
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 20 марта 2017, 00:59

      Холодно ещё)))

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      Рейтинг: +17971

      арейская > GeorgeXIII 20 марта 2017, 03:07

      Для справки: в 20 туре сезона 2015/2016, который проводился с 11 по 14 марта, было забито 23 мяча

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 марта 2017, 23:50

      Экономят силы перед играми сборных....)))))

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      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ 19 марта 2017, 23:48

      Это можно объяснить финансовым кризисом,урезанию бюджетов клубов ,хороший нападающий стоит хороших денег, защитник той же квалификации стоит в разы дешевле, вот и пошла тенденция бюджетного варианта

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      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ > _Marqella_ 20 марта 2017, 10:49

      Не спорю, так и есть,это же не от хорошей жизни, это и есть бюджетный вариант

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