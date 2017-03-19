РФПЛ повторила антирекорд по количеству голов за тур

В восьми матчах 20-го тура РФПЛ команды забили в общей сложности восемь голов, что является антирекордом за всю историю турнира. В среднем за игру клубами было забито по одному мячу.

Отметим, что подобное количество голов также было зафиксировано в сезоне-2010 и сезоне-2012/13.

Самыми результативными встречами тура стали московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1) и противостояние «Зенита» и тульского «Арсенала» (2:0).

На данный момент турнирную таблицу РФПЛ единолично возглавляет «Спартак», который опережает ЦСКА и «Зенит», занимающих второе и третье место соответственно, на шесть очков.