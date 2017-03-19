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  • Дзюба получил травму в матче против «Арсенала» и может не сыграть за сборную России в товарищеских играх

Дзюба получил травму в матче против «Арсенала» и может не сыграть за сборную России в товарищеских играх

19 марта 2017, 22:05
25

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба получил повреждение во время матча 20-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (2:0), о чем сообщил журналистам уже по окончании встречи. При этом ситуацию о тяжести своей травмы и участии в товарищеских играх сборной России игрок комментировать отказался.

Напомним, завтра, 20 марта, сборная России начнет подготовку к товарищеским матчам против команд Кот-д'Ивуара и Бельгии, которые пройдут 24 и 28 марта в Краснодаре и Сочи соответственно.

Ранее стало известно, что из-за травмы национальной команде не поможет голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк, которого заменит вратарь «Локомотива» Гилерме.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (25)
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пряник929
1489950654
Очень сильно винта крутанул, думал его руками защитник подержит, артистишка позорный - солист кабаре ВИНТ НА БИС. Из матча в матч свои нырки повторяет, нечего сборную позорить, Кержаков на голову сильней.
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zico2205
1489951633
Думаю,что он там не нужен...Бухаров в точно таком же амплуа намного эффективнее !!! Саша выигрывает почти весь воздух, да и сбросить под удар или дать пас и не пожадничать у него гораздо лучше ,чем у Дзюбы...Дзюбе нужен Халк- чтобы на пустые ворота выдавал, а он в Китае...
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super.zenitchik
1489951895
Вот и хорошо. Посмотрим на хрюшек.
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APchelov
1489952118
Ну хоть этого в сборной не будет
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ufos73
1489952363
Пятку повредил наверно...
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Dellleone
1489952666
Один деревом меньше.
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Диктор
1489952830
Жаль эту падлу вообще не убили.
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PavelSKASPB
1489953031
таких футболеров нахуй гнать с большого спорта,максимум мячики подавать во время игр. не зря его футболят из клуба в клуб,пусть мамочке своей ноет а не позорится нытьем перед страной
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Амба Нагорск
1489957334
Упал мешок...сами знаете с чем.
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Мары
1489959893
За твоё падение в штрафной Арсенала, тебе обе ноги сломать надо.Лечись до зимы, уёбище.
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