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    Дзюба получил травму в матче против «Арсенала» и может не сыграть за сборную России в товарищеских играх

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба получил повреждение во время матча 20-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (2:0), о чем сообщил журналистам уже по окончании встречи. При этом ситуацию о тяжести своей травмы и участии в товарищеских играх сборной России игрок комментировать отказался.

    Напомним, завтра, 20 марта, сборная России начнет подготовку к товарищеским матчам против команд Кот-д'Ивуара и Бельгии, которые пройдут 24 и 28 марта в Краснодаре и Сочи соответственно.

    Ранее стало известно, что из-за травмы национальной команде не поможет голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк, которого заменит вратарь «Локомотива» Гилерме.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.03.2017 22:05
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 20 марта 2017, 03:53

      опять косит перед товарками,такое по моему было уже...а что поделать,за товарки тоне платят,а дзюбишка алчное бревно

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог > Каратель 20 марта 2017, 08:01

      Ты прав, косячил. но думаю не велика потеря, в сборной Халка нет об столб забивать.

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      Рейтинг: +230

      whitecoal 20 марта 2017, 03:30

      Игрочишка, ты нам нужен

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 марта 2017, 00:44

      За твоё падение в штрафной Арсенала, тебе обе ноги сломать надо.Лечись до зимы, уёбище.

      2
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 20 марта 2017, 00:02

      Упал мешок...сами знаете с чем.

      3
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      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB 19 марта 2017, 22:50

      таких футболеров нахуй гнать с большого спорта,максимум мячики подавать во время игр. не зря его футболят из клуба в клуб,пусть мамочке своей ноет а не позорится нытьем перед страной

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 марта 2017, 22:47

      Жаль эту падлу вообще не убили.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 19 марта 2017, 22:44

      Один деревом меньше.

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 19 марта 2017, 22:39

      Пятку повредил наверно...

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      Ответить
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 19 марта 2017, 22:39

      Андрюху Аршавина надо позвать,я думаю,он очень будет рад. Хотя бы в атаке что то будет.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 19 марта 2017, 22:35

      Ну хоть этого в сборной не будет

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