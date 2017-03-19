Дзюба получил травму в матче против «Арсенала» и может не сыграть за сборную России в товарищеских играх

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба получил повреждение во время матча 20-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (2:0), о чем сообщил журналистам уже по окончании встречи. При этом ситуацию о тяжести своей травмы и участии в товарищеских играх сборной России игрок комментировать отказался.

Напомним, завтра, 20 марта, сборная России начнет подготовку к товарищеским матчам против команд Кот-д'Ивуара и Бельгии, которые пройдут 24 и 28 марта в Краснодаре и Сочи соответственно.

Ранее стало известно, что из-за травмы национальной команде не поможет голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк, которого заменит вратарь «Локомотива» Гилерме.