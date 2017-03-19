«Барселона» хочет подписать Коутиньо и Верратти

«Барселона» намерена в летнее трансферное окно провести серьезное усиление состава. Каталонцы хотят в первую очередь приобрести новичков в среднюю линию. Как утверждается, главными целями «Барселоны» являются Филиппе Коутиньо («Ливерпуль») и Марко Верратти («ПСЖ»). Рыночная стоимость бразильского легионера английского клуба оценивается в 35 миллионов евро, Верратти – 40 миллионов.

Коутиньо в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 21 матч, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач, итальянский хавбек парижан в чемпионате Франции провел 20 матчей, забив дважды и отдав четыре результативные передачи.