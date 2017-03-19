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    «Барселона» хочет подписать Коутиньо и Верратти

    «Барселона» намерена в летнее трансферное окно провести серьезное усиление состава. Каталонцы хотят в первую очередь приобрести новичков в среднюю линию. Как утверждается, главными целями «Барселоны» являются Филиппе Коутиньо («Ливерпуль») и Марко Верратти («ПСЖ»). Рыночная стоимость бразильского легионера английского клуба оценивается в 35 миллионов евро, Верратти – 40 миллионов.

    Коутиньо в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 21 матч, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач, итальянский хавбек парижан в чемпионате Франции провел 20 матчей, забив дважды и отдав четыре результативные передачи.

    Источник: Mundodeportivo

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    19.03.2017 11:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 19 марта 2017, 15:46

      Верратти вроде как и в опоре так и в центре хорош

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 19 марта 2017, 15:45

      Иньесте отличную замену главное

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 19 марта 2017, 15:44

      Очень хорошие трансферы. Ещё б и норм защитников взять и все. В правый фланг и в центр ещё одного.

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 19 марта 2017, 14:54

      ну вот можно же оказывается нормальных игроков покупать! А то какого то Андре Гомеша, Алькасера купили ))

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      Рейтинг: +26

      ilyuxxxa 19 марта 2017, 14:47

      отлично!

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