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    Глушаков: «Судья в матче с «Локомотивом» ничего не портил. Была равная игра, рубка»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подвел итоги матча 20-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:1). По словам хавбека, все команды настраиваются на встречу с красно-белыми, как на последний бой.

    «Не могу сказать, как Каррера готовил команду к игре. Я тренировался по другой программе, восстанавливался. Слышал, что говорили в раздевалке, но рассказывать об этом не буду. «Локомотив» насытил центр поля, играл в два опорных. С «Локомотивом» всегда тяжело играть, а тут они еще играли в пять защитников. Взламывать «Локомотив» очень тяжело. Нам, в принципе, со всеми сложно играть. Все настраиваются на «Спартак», как на последний бой.

    Десятое место «Локомотива»? Это место, которое они сейчас заслуживают. У них много перестановок, команда строится. Пришли много ветеранов, которые играли в «Локомотиве». Они строят новую команду, новый «Локомотив». Что касается голевого паса Зе Луиша, то его игра головой — это супер. Не зря он у нас играет на ближней штанге, прыгает очень высоко, борется. Дано человеку, использует свои лучшие навыки.

    Судейство? Судья ничего не портил. Была равная игра, рубка. Судья давал играть и тем, и другим», – сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

    «Спартак» находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2017 23:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6913

      батог 19 марта 2017, 12:53

      Согласен с Денисом. Все зависело от команд.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 19 марта 2017, 11:19

      Хорошо сыграли обе команды.Судья может где и накосорезил, но на ход матча и саму игру это не как не сказалось.Моменты как у Самедова и Жано надо всё таки реализовывать.В еврокубках такими подарками не воспользоваться, преступление.Там и такого может не оказаться.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      Cosh18 19 марта 2017, 08:53

      Спасибо командам за игру, хорошо были)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1478

      Урия Гип 19 марта 2017, 02:48

      Настоящая чемпионская игра! Ни прибавить, ни убавить.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. > Урия Гип 19 марта 2017, 07:53

      у кого чемпионская игра у локо что ли, у спартака вряд ли

      -3
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 19 марта 2017, 00:32

      неплохая игра получилась
      но могло быть и лучше
      .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 19 марта 2017, 00:05

      Надо было пользоваться ущербностью Локо. Теперь Зенит не упустит шанс сократить расстояние.

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 19 марта 2017, 00:04

      Ну слава богу...Перестал ныть по каждому поводу...

      -3
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