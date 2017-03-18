Глушаков: «Судья в матче с «Локомотивом» ничего не портил. Была равная игра, рубка»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подвел итоги матча 20-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:1). По словам хавбека, все команды настраиваются на встречу с красно-белыми, как на последний бой.

«Не могу сказать, как Каррера готовил команду к игре. Я тренировался по другой программе, восстанавливался. Слышал, что говорили в раздевалке, но рассказывать об этом не буду. «Локомотив» насытил центр поля, играл в два опорных. С «Локомотивом» всегда тяжело играть, а тут они еще играли в пять защитников. Взламывать «Локомотив» очень тяжело. Нам, в принципе, со всеми сложно играть. Все настраиваются на «Спартак», как на последний бой.

Десятое место «Локомотива»? Это место, которое они сейчас заслуживают. У них много перестановок, команда строится. Пришли много ветеранов, которые играли в «Локомотиве». Они строят новую команду, новый «Локомотив». Что касается голевого паса Зе Луиша, то его игра головой — это супер. Не зря он у нас играет на ближней штанге, прыгает очень высоко, борется. Дано человеку, использует свои лучшие навыки.

Судейство? Судья ничего не портил. Была равная игра, рубка. Судья давал играть и тем, и другим», – сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата России.