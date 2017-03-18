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  • Глушаков: «Судья в матче с «Локомотивом» ничего не портил. Была равная игра, рубка»

Глушаков: «Судья в матче с «Локомотивом» ничего не портил. Была равная игра, рубка»

18 марта 2017, 23:06
8

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подвел итоги матча 20-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:1). По словам хавбека, все команды настраиваются на встречу с красно-белыми, как на последний бой.

«Не могу сказать, как Каррера готовил команду к игре. Я тренировался по другой программе, восстанавливался. Слышал, что говорили в раздевалке, но рассказывать об этом не буду. «Локомотив» насытил центр поля, играл в два опорных. С «Локомотивом» всегда тяжело играть, а тут они еще играли в пять защитников. Взламывать «Локомотив» очень тяжело. Нам, в принципе, со всеми сложно играть. Все настраиваются на «Спартак», как на последний бой.

Десятое место «Локомотива»? Это место, которое они сейчас заслуживают. У них много перестановок, команда строится. Пришли много ветеранов, которые играли в «Локомотиве». Они строят новую команду, новый «Локомотив». Что касается голевого паса Зе Луиша, то его игра головой — это супер. Не зря он у нас играет на ближней штанге, прыгает очень высоко, борется. Дано человеку, использует свои лучшие навыки.

Судейство? Судья ничего не портил. Была равная игра, рубка. Судья давал играть и тем, и другим», – сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Глушаков Денис Зе Луиш Каррера Массимо
Комментарии (8)
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zico2205
1489871040
Ну слава богу...Перестал ныть по каждому поводу...
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BoltCX
1489871116
Надо было пользоваться ущербностью Локо. Теперь Зенит не упустит шанс сократить расстояние.
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Робинзон
1489872722
неплохая игра получилась но могло быть и лучше .
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Урия Гип
1489880919
Настоящая чемпионская игра! Ни прибавить, ни убавить.
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Cosh18
1489902837
Спасибо командам за игру, хорошо были)
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Мары
1489911580
Хорошо сыграли обе команды.Судья может где и накосорезил, но на ход матча и саму игру это не как не сказалось.Моменты как у Самедова и Жано надо всё таки реализовывать.В еврокубках такими подарками не воспользоваться, преступление.Там и такого может не оказаться.
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батог
1489917219
Согласен с Денисом. Все зависело от команд.
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