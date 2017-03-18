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    Бывший арбитр ФИФА считает, что Вилков имел повод поставить пенальти за фол на Зе Луише

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что судья матча 20-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:1) Михаил Вилков мог назначить пенальти в ворота железнодорожников за нарушение в середине первого тайма на Зе Луише.

    «Футболист «Локомотива» не укрывал мяч — он пытался им овладеть. Так что нарушение правил было, следовательно, и повод дать пенальти тоже. Если бы подобное произошло в любой точке поля, кроме как штрафной площади, любой арбитр бы свистнул. Но для того чтобы свистеть в таких игровых моментах с нарушением правил, надо иметь характер. Все на совести арбитра. Характера хватает не всегда», — сказал Хусаинов.

    Напомним, ранее в пресс-службе «Спартака» сообщили, что Вилков должен был назначить пенальти в их пользу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.03.2017 22:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 19 марта 2017, 09:54

      Да нормально все было. Ну не посчитал арбитр что фол явный ну и что....
      Дал побороться командам-так хоть футбол посмотрели, а не балет как у некоторых..

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 марта 2017, 09:45

      В этом и есть проблема российского судейства! В одном месте поля свистнет, в штрафной не свистнет! Вот это и называется двойной стандарт! А если бы фиксировали нарушения как в ПДД, то не было бы никаких проблем! Есть нарушение-свистнул. Нет нарушения-играй!

      2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 19 марта 2017, 08:10

      как это уже надоело (то пенальти поставил, то не поставил и так каждый раз), неужели не о чем поговорить?

      0
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 19 марта 2017, 03:03

      Видимо в начале сезона кто-то сделал ставку на то, что Спартак не будет бить пенальти.

      3
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 19 марта 2017, 00:10

      Комментаторов развелось

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 18 марта 2017, 23:26

      Мне кажется, о непробитии пенальти Спартаком, уже так много говорят, что арбитры просто боятся ставить его, дабы не быть обвинённым в предвзятости

      5
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 марта 2017, 23:07

      А Вилков хоть раз свистел в пользу Спартака ?
      Проверьте его послужной список.Вы удивитесь.

      2
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