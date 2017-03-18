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  • Бывший арбитр ФИФА считает, что Вилков имел повод поставить пенальти за фол на Зе Луише

Бывший арбитр ФИФА считает, что Вилков имел повод поставить пенальти за фол на Зе Луише

18 марта 2017, 22:50
8

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что судья матча 20-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:1) Михаил Вилков мог назначить пенальти в ворота железнодорожников за нарушение в середине первого тайма на Зе Луише.

«Футболист «Локомотива» не укрывал мяч — он пытался им овладеть. Так что нарушение правил было, следовательно, и повод дать пенальти тоже. Если бы подобное произошло в любой точке поля, кроме как штрафной площади, любой арбитр бы свистнул. Но для того чтобы свистеть в таких игровых моментах с нарушением правил, надо иметь характер. Все на совести арбитра. Характера хватает не всегда», — сказал Хусаинов.

Напомним, ранее в пресс-службе «Спартака» сообщили, что Вилков должен был назначить пенальти в их пользу.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Зе Луиш Вилков Михаил
Комментарии (8)
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Мары
1489867620
А Вилков хоть раз свистел в пользу Спартака ? Проверьте его послужной список.Вы удивитесь.
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filosof sparty
1489868801
Мне кажется, о непробитии пенальти Спартаком, уже так много говорят, что арбитры просто боятся ставить его, дабы не быть обвинённым в предвзятости
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GeorgeXIII
1489871413
Комментаторов развелось
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red-white fox
1489881812
Видимо в начале сезона кто-то сделал ставку на то, что Спартак не будет бить пенальти.
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bolela_16
1489900226
как это уже надоело (то пенальти поставил, то не поставил и так каждый раз), неужели не о чем поговорить?
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Serjoga
1489905914
В этом и есть проблема российского судейства! В одном месте поля свистнет, в штрафной не свистнет! Вот это и называется двойной стандарт! А если бы фиксировали нарушения как в ПДД, то не было бы никаких проблем! Есть нарушение-свистнул. Нет нарушения-играй!
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Sanirin79
1489906473
Да нормально все было. Ну не посчитал арбитр что фол явный ну и что.... Дал побороться командам-так хоть футбол посмотрели, а не балет как у некоторых..
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