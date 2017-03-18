Бывший арбитр ФИФА считает, что Вилков имел повод поставить пенальти за фол на Зе Луише

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что судья матча 20-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:1) Михаил Вилков мог назначить пенальти в ворота железнодорожников за нарушение в середине первого тайма на Зе Луише.

«Футболист «Локомотива» не укрывал мяч — он пытался им овладеть. Так что нарушение правил было, следовательно, и повод дать пенальти тоже. Если бы подобное произошло в любой точке поля, кроме как штрафной площади, любой арбитр бы свистнул. Но для того чтобы свистеть в таких игровых моментах с нарушением правил, надо иметь характер. Все на совести арбитра. Характера хватает не всегда», — сказал Хусаинов.

Напомним, ранее в пресс-службе «Спартака» сообщили, что Вилков должен был назначить пенальти в их пользу.