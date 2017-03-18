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  • В «Спартаке» считают, что Вилков должен был назначить пенальти за нарушение на Зе Луише

В «Спартаке» считают, что Вилков должен был назначить пенальти за нарушение на Зе Луише

18 марта 2017, 21:41
22

Пресс-служба «Спартака» поделилась мнением, согласно которому главный судья матча 20-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:1) Михаил Вилков должен был поставить пенальти в ворота железнодорожников за нарушение на Зе Луише.

«В середине первого тайма у главного арбитра Вилкова был повод назначить пенальти, когда футболист «Локомотива» откровенно толкнул Зе Луиша, умело укрывшего мяч корпусом. Но судьи в этом сезоне, видимо, решили не давать нам 11-метровые удары», – говорится в сообщении.

«Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея в своем активе 45 очков.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Зе Луиш Вилков Михаил
Комментарии (22)
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Мары
1489863261
А нам в этом сезоне хоть один пенальти дали ? Газпром чемпионат, мать его.
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Диктор
1489863289
Давно пора привыкнуть,вы Спартак-а Спартаку не дают пенальти.Это же не Зенит с ЦСКА
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B.G.
1489864204
Спартаку, надо доигрывать чемпионат так, как будто в футболе, не существует пенальти.
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Мясной Упырь
1489866122
даже букмекеры ржут и ставят перед любым матчем Спартак кооф 23 на то что Спартак пробьёт пенальти, для сравнения на зенит такое же событие расчитывается кооф 8, короче все в курсах что Спартаку пенальти не бить
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alex1004
1489866154
Судья действовал в соответствии с регламентом РФПЛ - пенальти в пользу Спартака не назначать! :))) Какие к нему еще могут быть претензии?
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ViktorMG
1489866580
Да и вне игры не было, когда он гол забивал.
Ответить
alp
1489866971
о. это заговор! ))
Ответить
Maйкl
1489867532
Чистый фол
Ответить
NEMETSRUS
1489871373
никто и ничего вам не должен дальше сами топ топ ????
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Опорник84
1489889492
Все-таки надо использовать те моменты которые создаем за матч и тогда хрен на это судейство!
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