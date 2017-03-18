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    В «Спартаке» считают, что Вилков должен был назначить пенальти за нарушение на Зе Луише

    Пресс-служба «Спартака» поделилась мнением, согласно которому главный судья матча 20-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:1) Михаил Вилков должен был поставить пенальти в ворота железнодорожников за нарушение на Зе Луише.

    «В середине первого тайма у главного арбитра Вилкова был повод назначить пенальти, когда футболист «Локомотива» откровенно толкнул Зе Луиша, умело укрывшего мяч корпусом. Но судьи в этом сезоне, видимо, решили не давать нам 11-метровые удары», – говорится в сообщении.

    «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея в своем активе 45 очков.

    Источник: ФК «Спартак»

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    18.03.2017 21:41
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 19 марта 2017, 16:26

      Это уже похоже на паранойю! Нытьё по поводу судейства со стороны Спартака и его болельщиков просто достало! Вам самим не надоело?! Судьи ошибаются в обе стороны, уж такое у нас судейство и ничего тут не поделаешь. В матче с Локомотивом уж точно не засуживали Спартак!...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 марта 2017, 07:09

      Однозначно

      1
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      Рейтинг: +175

      Freux 19 марта 2017, 05:41

      Надеюсь на идеи Карреры))

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 19 марта 2017, 05:11

      Все-таки надо использовать те моменты которые создаем за матч и тогда хрен на это судейство!

      2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 19 марта 2017, 00:15

      Третий тур в этом году, а претензий к судьям как за целый сезон. Пора видеоповторы делать , как в хоккее.хватит зря базарить о судействе, пора просто играть и не отвлекаться на судей, 21 век на дворе - техника все видит и все покажет.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 19 марта 2017, 00:09

      никто и ничего вам не должен дальше сами топ топ ????

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      Maйкl 18 марта 2017, 23:05

      Чистый фол

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11234

      alp 18 марта 2017, 22:56

      о. это заговор! ))

      -2
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 18 марта 2017, 22:49

      Да и вне игры не было, когда он гол забивал.

      1
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      Рейтинг: +242

      евгений ___ > ViktorMG 19 марта 2017, 00:24

      Вне игры был 100%.И на повторе хорошо видно было.... не лукавь)))

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      Рейтинг: +57

      Mr.Hamster > ViktorMG 19 марта 2017, 10:25

      Офсайд был, смысл говорить об обратном? А вот пеналь чистейший не поставили.

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      Рейтинг: +752

      alex1004 18 марта 2017, 22:42

      Судья действовал в соответствии с регламентом РФПЛ - пенальти в пользу Спартака не назначать! :))) Какие к нему еще могут быть претензии?

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