В «Спартаке» считают, что Вилков должен был назначить пенальти за нарушение на Зе Луише

Пресс-служба «Спартака» поделилась мнением, согласно которому главный судья матча 20-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:1) Михаил Вилков должен был поставить пенальти в ворота железнодорожников за нарушение на Зе Луише.

«В середине первого тайма у главного арбитра Вилкова был повод назначить пенальти, когда футболист «Локомотива» откровенно толкнул Зе Луиша, умело укрывшего мяч корпусом. Но судьи в этом сезоне, видимо, решили не давать нам 11-метровые удары», – говорится в сообщении.

«Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея в своем активе 45 очков.