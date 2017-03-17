Шмельцер: «Пройти «Монако» в Лиге чемпионов – очень интересная задача для дортмундской «Боруссии»

Защитник дортмундской «Боруссии» Марсель Шмельцер поделился мнением о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Отметим, что по ее итогам немецкой команде достался «Монако».

«Пройти «Монако» в четвертьфинале Лиги чемпионов – это очень интересная задача для «Боруссии». Нужно будет подойти к матчам со всей ответственностью. Не только потому, что у «Монако» индивидуально сильные игроки, это еще и компактная и решительная команда. Если мы самим продемонстрируем такие же качества в обоих матчах, то у нас появится шанс пройти дальше», – сказал защитник.

Напомним, первый матч «Боруссии» и «Монако» состоится 11 апреля в Дортмунде, ответная встреча пройдет во Франции 19 апреля.