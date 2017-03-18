В матче 27-го тура первенства ФНЛ «Зенит-2» и «Спартак-Нальчик» сыграли вничью – 1:1. Отметим, что в составе хозяев Кирилл Погребняк в первом тайме не сумел реализовать пенальти.

Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга набрал 33 очка и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. «Спартак-Нальчик», имеющий в активе 30 баллов, расположился на 14-й позиции.

Первенство ФНЛ. 27-й тур

Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Спартак-Нальчик – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Хамаюни, 37; 1:1 – Зуев, 88.

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