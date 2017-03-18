Примера. «Реал» добился гостевой победы над «Атлетиком»

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Реал» выиграл у «Атлетика». Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Сан Мамес Баррия», завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридского клуба.

Голами в составе победителей отметились Карим Бензема и Каземиро. У хозяев единственный мяч на счету Арица Адуриса.

Таким образом, «Реал» набрал 65 очков и увеличил отрыв в турнирной таблице от «Барселоны» до пяти очков. В активе баскской команды – 44 балла и седьмая позиция.

Чемпионат Испании. Примера. 28-й тур

Атлетик – Реал – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бензема, 25; 1:1 – Адуриc, 65; 1:2 – Каземиро, 68.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры