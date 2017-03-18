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    Примера. «Реал» добился гостевой победы над «Атлетиком»

    В матче 28-го тура чемпионата Испании «Реал» выиграл у «Атлетика». Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Сан Мамес Баррия», завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридского клуба.

    Голами в составе победителей отметились Карим Бензема и Каземиро. У хозяев единственный мяч на счету Арица Адуриса.

    Таким образом, «Реал» набрал 65 очков и увеличил отрыв в турнирной таблице от «Барселоны» до пяти очков. В активе баскской команды – 44 балла и седьмая позиция.

    Чемпионат Испании. Примера. 28-й тур

    Атлетик – Реал – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бензема, 25; 1:1 – Адуриc, 65; 1:2 – Каземиро, 68.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2017 20:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 20 марта 2017, 07:20

      молодцы

      0
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 18 марта 2017, 20:15

      РЕАЛ с победой!

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