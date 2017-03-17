Ари: «В «Спартаке» Карпин шутил: «Если будете выигрывать – то можете каждый матч драться в перерыве»

Бывший нападающий «Спартака» Ари, ныне выступающий за «Локомотив» на правах аренды, в преддверии московского дерби рассказал о работе в стане красно-белых под руководством Валерия Карпина. Отметим, что права на футболиста принадлежат «Краснодару».

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» в рамках 20-го тура РФПЛ состоится завтра и начнется в 16:30 по московскому времени.

– Про эмоциональность Валерия Карпина, при котором ты играл в «Спартаке», знают все. Про твою – тоже. Как вы уживались вместе?

– У нас бывали дискуссии, жаркие споры – особенно после поражений. Я могу ошибаться, но мне всегда казалось, что Карпин обращал на мои ошибки внимания больше, чем на ошибки других. Может быть, он просто более требователен к иностранцам.

О Карпине остались очень хорошие впечатления. Он добрый, общительный. После побед давал дни отдыха. Мы вовремя получали премии.

– Еще Карпин рассказывал, что в перерыве матча с «Тереком» в спартаковской раздевалке была драка. Я ни в коем случае не злорадствую, просто хочу узнать, не участвовал ли ты в этом мероприятии.

– Я был в раздевалке, но не участвовал. Мы проигрывали с разницей в несколько мячей, в перерыве начались споры. Некоторые ребята начали драться, но пришел Валерий, собрал нас всех. Поговорили. В итоге во втором тайме совершили камбэк и выиграли. Проявили мужской характер!

– Ну и что было потом?

– Радость. Карпин пошутил: «Если будете выигрывать – то можете каждый матч драться в перерыве».

Напомним, Ари защищал цвета «Спартака» с 2010 по 2013 год. В нынешнем розыгрыше РФПЛ 31-летний бразилец провел 12 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал три голевых паса.