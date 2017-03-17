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    Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы начнется в 15:00

    В пятницу, 17 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. В четвертьфинале пары определяются слепым жребием без предварительного посева, то есть все шары будут помещены в одну чашу. Начало жеребьевки запланировано на 15:00 по московскому времени.

    Состав участников выглядит следующим образом:

    «Андерлехт» (Бельгия)

    «Аякс» (Голландия)

    «Бешикташ» (Турция)

    «Генк» (Бельгия)

    «Лион» (Франция)

    «Манчестер Юнайтед» (Англия)

    «Сельта» (Испания)

    «Шальке-04» (Германия)

    Первые матчи пройдут 13 марта, а ответные – 20 марта. Точное расписание будет утверждено после жеребьевки. Команда, шар с которой достанут из корзины первым, сыграет первый матч дома.

    Источник: УЕФА

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    17.03.2017 11:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +13

      Dmitri25 17 марта 2017, 15:05

      Манчестер Ю - Лион
      Андерлехт - Сельта
      ЛионАякс - Бешикташ
      Шалке 04 -Генк

      0
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      Рейтинг: +26

      ЧИНГИСХАН 90 17 марта 2017, 14:44

      Манчестер Ю - Генк
      Андерлехт - Лион
      Аякс - Бешикташ
      Шалке 04 - Сельта

      0
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      Рейтинг: +276

      Black77718 17 марта 2017, 12:46

      Ну тут можно сказать Ростов уж точно не слабее Андерлехта,Аякса,Бешикташа и Генка,ну и Сельты возможно.Лион да МЮ последние именитые клубы ну и Шальке но меньше.Не повезло конечно,одно то что Аякс в своё время отоварили а он в четыертьфинале о многом говорит.

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 17 марта 2017, 12:21

      ДА КОМУ ОНА ТЕПЕРЬ НУЖНА,
      Пошли вы на...

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > subbotaspartak 17 марта 2017, 12:27

      Болелам красных дьяволов уж точно.

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      Рейтинг: +49

      melnicn 17 марта 2017, 12:12

      «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Шальке-04» (Германия)
      «Лион» (Франция) - «Бешикташ» (Турция)
      «Генк» (Бельгия) - «Сельта» (Испания)
      «Андерлехт» (Бельгия) - «Аякс» (Голландия)

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > melnicn 17 марта 2017, 12:24

      Самый лучший расклад. Один топовый матч, а остальные явно с борьбой, причём в последних двух вообще без явных фаворитов. Такими темпами Андерлехт до полуфинала дойдёт и нашим клубам надо будет бояться что они снизу постучатся по евро-очкам.

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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 17 марта 2017, 12:02

      жаль без наших

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