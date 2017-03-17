Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы начнется в 15:00

Манчестер Ю - Лион
Андерлехт - Сельта
ЛионАякс - Бешикташ
Шалке 04 -Генк
В пятницу, 17 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. В четвертьфинале пары определяются слепым жребием без предварительного посева, то есть все шары будут помещены в одну чашу. Начало жеребьевки запланировано на 15:00 по московскому времени.
Состав участников выглядит следующим образом:
«Андерлехт» (Бельгия)
«Аякс» (Голландия)
«Бешикташ» (Турция)
«Генк» (Бельгия)
«Лион» (Франция)
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Сельта» (Испания)
«Шальке-04» (Германия)
Первые матчи пройдут 13 марта, а ответные – 20 марта. Точное расписание будет утверждено после жеребьевки. Команда, шар с которой достанут из корзины первым, сыграет первый матч дома.