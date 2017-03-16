Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Украинская Премьер-лига может быть расширена до 16 команд

    В ближайшее время могут произойти изменения в регламенте проведения украинской Премьер-лиги, сообщает «Плюс Спорт». Количество команд может быть увеличено до 16. Сейчас пять команд первой лиги проходят процесс аттестации, чтобы соответствовать требованиям Премьер-лиги.

    Как сообщил президент Профессиональной футбольной лиги Украины Сергей Макаров, процесс аттестации проходят ровенский «Верес», черниговская «Десна», мариупольский «Ильичевец», харьковский «Гелиос» и «Арсенал-Киев». Они могут в ближайшее межсезонье пополнить Премьер-лигу, и, таким образом, число команд увеличится до 16. Напомним, что сейчас в Премьер-лиге играет 12 команд.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.03.2017 11:53
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4845

      neveldomha 21 марта 2017, 16:53

      Теперь хохлам нужно перенимать опыт Габона и Уганды по игре в футбол какосами и за пайку риса.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Ailend 17 марта 2017, 17:05

      А стадионы? не всех клубов 1 лиги подходящие стадионы с полями для УПЛ....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 16 марта 2017, 19:46

      а смысл?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 16 марта 2017, 16:05

      )))) вот рассмешили))) 4-5 останутся..это другое дело..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 16 марта 2017, 12:37

      Пир во время чумы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 16 марта 2017, 12:23

      Где они их найдут??? Разве что областных команд подтянут. (У днепра, металиста, Запорожского металурга конкретные финансовые проблемы!!)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57

      Ailend > Павел Буре 17 марта 2017, 17:07

      МЗ и Металлиста уже давно нет )) как бы.. нынешний МЗ уже не тот, совсем новый клуб во 2 лиге.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 16 марта 2017, 12:12

      16 команд? да там и 12 то много... половина днища, каких еще поискать...

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11