Украинская Премьер-лига может быть расширена до 16 команд

В ближайшее время могут произойти изменения в регламенте проведения украинской Премьер-лиги, сообщает «Плюс Спорт». Количество команд может быть увеличено до 16. Сейчас пять команд первой лиги проходят процесс аттестации, чтобы соответствовать требованиям Премьер-лиги.

Как сообщил президент Профессиональной футбольной лиги Украины Сергей Макаров, процесс аттестации проходят ровенский «Верес», черниговская «Десна», мариупольский «Ильичевец», харьковский «Гелиос» и «Арсенал-Киев». Они могут в ближайшее межсезонье пополнить Премьер-лигу, и, таким образом, число команд увеличится до 16. Напомним, что сейчас в Премьер-лиге играет 12 команд.