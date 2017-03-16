Селюк готов рассмотреть предложения по Яя Туре

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, сообщил, что с сегодняшнего дня его клиент официально открыт для переговоров с другими командами.

«Официально: до вчерашнего дня я вообще не вел никаких переговоров по поводу будущего Яя Туре, хотя предложения от некоторых клубов были. Через два с половиной месяца Туре становится свободным агентом, и с сегодняшнего дня мы официально открыты для переговоров и перехода Туре как свободного агента в клубы, которые им заинтересованы.

На это решение не повлиял вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов. Но мне странно, что Туре не играл в ответном матче с «Монако». И не из-за того, что я представляю его интересы, а потому что во всех последних играх, в которых он играл, «Сити» играл на ноль. Они вроде как наладили игру в защите с Яя. В первой игре с «Монако» пропустили, но четвертый и пятый голы организовал Яя. Для меня странно, что Туре вчера не играл. Тем более что «Монако» команда, в которой он начинал. Но я не осуждаю Гвардиолу. Видимо, это такое тренерское решение», – сказал Селюк

Напомним, что действующий контракт Туре с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2017 года.