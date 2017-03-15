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    Луческу получил штраф за неявку на флеш-интервью после игры с «Амкаром»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу получил штраф по итогам матча 19-го тура чемпионата России с «Амкаром» (0:1). Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    «В матче «Амкар» – «Зенит» главный тренер петербуржцев Мирча Луческу не явился на обязательное послематчевое флеш-интервью. За этот эпизод он оштрафован на 50 тысяч рублей», — заявил Григорьянц.

    Напомним, после поражения от «Амкара» Луческу был недоволен работой судей, которые, по его мнению, повлияли на результат встречи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.03.2017 15:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +23

      CyPOBbIiXaH 15 марта 2017, 20:36

      совсем оборзел, видимо уже уходить собрался

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim 15 марта 2017, 19:49

      50т.р. Это сколько минут работы луческу?

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 15 марта 2017, 15:59

      Судья все сказал что еще говорить !!! Молодец что не пошел после такого судейства

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 марта 2017, 15:45

      Херня, он знает, что компенсация за увольнение из Зенита все покроет с лихвой.

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