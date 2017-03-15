Луческу получил штраф за неявку на флеш-интервью после игры с «Амкаром»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу получил штраф по итогам матча 19-го тура чемпионата России с «Амкаром» (0:1). Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«В матче «Амкар» – «Зенит» главный тренер петербуржцев Мирча Луческу не явился на обязательное послематчевое флеш-интервью. За этот эпизод он оштрафован на 50 тысяч рублей», — заявил Григорьянц.

Напомним, после поражения от «Амкара» Луческу был недоволен работой судей, которые, по его мнению, повлияли на результат встречи.