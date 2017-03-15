«Барселона» продолжает следить за 19-летним форвардом «Боруссии»

«Барселона» заинтересована в приобретении форварда дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле, сообщает Mundo Deportivo. О таком трансфере в каталонском клубе раздумывали еще перед стартом текущего сезона, но Дембеле перешел в Бундеслигу. 19-летний футболист опасался, что не будет получать должной игровой практики.

В «Боруссию» Дембеле перешел из «Ренна» за сумму в 15 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл в 23 матчах Бундеслиги, в которых забил шесть голов и отдал 10 результативных передач.