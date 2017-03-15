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    «Барселона» продолжает следить за 19-летним форвардом «Боруссии»

    «Барселона» заинтересована в приобретении форварда дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле, сообщает Mundo Deportivo. О таком трансфере в каталонском клубе раздумывали еще перед стартом текущего сезона, но Дембеле перешел в Бундеслигу. 19-летний футболист опасался, что не будет получать должной игровой практики.

    В «Боруссию» Дембеле перешел из «Ренна» за сумму в 15 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл в 23 матчах Бундеслиги, в которых забил шесть голов и отдал 10 результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2017 10:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 15 марта 2017, 16:33

      Ещё рано

      -1
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      Рейтинг: +6

      maks25@ 15 марта 2017, 13:31

      ну нееет

      -1
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      Рейтинг: +38

      Безумный ALEX 15 марта 2017, 11:37

      Да за кем барселона только не следит! а толку пока не разойдется суарес месси и неймар, желающих мало на переход в барселону в качестве нападающих. Посмотрите на алькасера.

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      Рейтинг: +38

      Безумный ALEX > sv1969 15 марта 2017, 14:18

      а что обидно, молодой еще, и нормально ведь играл для перехода в барсу.

      0
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      Рейтинг: +38

      Безумный ALEX > sv1969 15 марта 2017, 15:44

      Можешь отметить + все мои сообщения? (у меня профиль маленький не могу поставить тебе лайк за твои сообщения (((((. )

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      Рейтинг: +110

      Wagarti 15 марта 2017, 11:32

      Да забирайте - сто лямов!

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 15 марта 2017, 11:07

      Так что же, трио Месси - Неймар -Суарес расформируют?

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