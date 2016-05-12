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    Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Дембеле

    Дортмундская «Боруссия» договорилась о трансфере форварда Усмане Дембеле из «Ренна». Соглашение с 18-летним игроком будет подписано до середины 2021-го года.

    Отметим, что в услугах одного из самых перспективных европейских нападающих был заинтересован целый ряд европейских клубов, в числе которых назывались «Барселона», «Арсенал», «Бавария», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Лестер», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

    В текущем розыгрыше Лиги 1 Дембеле провел 25 поединков, в которых отметился 12-ю забитыми мячами, что является лучшим бомбардирским показателем среди всех игроков «Ренна.

    Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд

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    12.05.2016 17:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +29

      Her.O 15 мая 2016, 02:56

      Талантливый парень. Шустрый, с хорошим дриблингом, парочкой финтов и неплохим ударом с правого.

      0
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 12 мая 2016, 22:03

      Мне кажется за 18 -ти летнего пацана, такую борьбу устроили))) рановата люди, помните про супер Марио, ему тоже много деферов пели, а он так и остался подающим надежды и вечно гульбарящим Марио)) хватит портить перспективных ребят!

      0
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      Рейтинг: +17

      kex7 12 мая 2016, 21:59

      урвали...

      0
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      Рейтинг: -8

      halk1981 12 мая 2016, 21:49

      хи-хи

      0
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      Рейтинг: +1608

      кто там 12 мая 2016, 18:54

      и потом один гнусный немецкий мешок который растить своих не умеет (баварка) скупит.

      -1
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      Рейтинг: +10

      TheLegend 12 мая 2016, 18:14

      Хорошее приобретении...для Баварии)

      0
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      Рейтинг: +80

      Devil56 12 мая 2016, 17:56

      Посмотрим, Боруссия умеет раскрывать таланты и продавать (отправлять) их в Баварию

      0
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      Рейтинг: +18

      Salton 12 мая 2016, 17:25

      Хорошее приобретение, поздравляю Боруссию!

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