Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Дембеле

Дортмундская «Боруссия» договорилась о трансфере форварда Усмане Дембеле из «Ренна». Соглашение с 18-летним игроком будет подписано до середины 2021-го года.

Отметим, что в услугах одного из самых перспективных европейских нападающих был заинтересован целый ряд европейских клубов, в числе которых назывались «Барселона», «Арсенал», «Бавария», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Лестер», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

В текущем розыгрыше Лиги 1 Дембеле провел 25 поединков, в которых отметился 12-ю забитыми мячами, что является лучшим бомбардирским показателем среди всех игроков «Ренна.