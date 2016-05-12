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Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Дембеле

12 мая 2016, 17:12
11

Дортмундская «Боруссия» договорилась о трансфере форварда Усмане Дембеле из «Ренна». Соглашение с 18-летним игроком будет подписано до середины 2021-го года.

Отметим, что в услугах одного из самых перспективных европейских нападающих был заинтересован целый ряд европейских клубов, в числе которых назывались «Барселона», «Арсенал», «Бавария», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Лестер», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

В текущем розыгрыше Лиги 1 Дембеле провел 25 поединков, в которых отметился 12-ю забитыми мячами, что является лучшим бомбардирским показателем среди всех игроков «Ренна.

Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд
Германия. Бундеслига Франция. Лига 1 Боруссия Д Ренн Барселона Бавария Тоттенхэм Лестер Ливерпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Арсенал Дембеле Усман
Комментарии (11)
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Salton
1463063105
Хорошее приобретение, поздравляю Боруссию!
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Devil56
1463065017
Посмотрим, Боруссия умеет раскрывать таланты и продавать (отправлять) их в Баварию
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TheLegend
1463066048
Хорошее приобретении...для Баварии)
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кто там
1463068450
и потом один гнусный немецкий мешок который растить своих не умеет (баварка) скупит.
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halk1981
1463078954
хи-хи
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kex7
1463079586
урвали...
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Пчела 672
1463079838
Мне кажется за 18 -ти летнего пацана, такую борьбу устроили))) рановата люди, помните про супер Марио, ему тоже много деферов пели, а он так и остался подающим надежды и вечно гульбарящим Марио)) хватит портить перспективных ребят!
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Her.O
1463270205
Талантливый парень. Шустрый, с хорошим дриблингом, парочкой финтов и неплохим ударом с правого.
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