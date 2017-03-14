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    Мертенс, забивший в нынешнем сезоне за «Наполи» 24 гола, хочет повышения зарплаты

    Руководство «Наполи» намерено продлить контракт с полузащитником Дрисом Мертенсом. По информации источника, итальянский клуб предлагает 29-летнему бельгийцу годовой оклад в размере 2,5 миллионов евро, в то время как сам футболист хочет зарабатывать 3 миллиона.

    Отметим, что действующий контракт футболиста с командой истекает летом 2018 года. За «Наполи» Мертенс выступает с 2013 года.

    В нынешнем сезоне бельгиец провел за неаполитанский клуб в Серии А 24 матча, в которых забил 19 голов и сделал три результативных паса. В рамках Лиги чемпионов Мертенс провел восемь встреч, где отметился пятью забитыми мячами и двумя ассистами.

    Источник: Football Italia

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    14.03.2017 18:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 марта 2017, 21:19

      даже не верю что Мертенс так мало получает в Наполи это ж за что Митрофанушка так много платит Кокошке за красивые глазки или...

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 марта 2017, 19:01

      А Кокорин забил 3 и ничего не просит добавить, да и зачем. Он и так получает больше, чем какой то Мертенс со своими 24 голами.

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