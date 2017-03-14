Мертенс, забивший в нынешнем сезоне за «Наполи» 24 гола, хочет повышения зарплаты

Руководство «Наполи» намерено продлить контракт с полузащитником Дрисом Мертенсом. По информации источника, итальянский клуб предлагает 29-летнему бельгийцу годовой оклад в размере 2,5 миллионов евро, в то время как сам футболист хочет зарабатывать 3 миллиона.

Отметим, что действующий контракт футболиста с командой истекает летом 2018 года. За «Наполи» Мертенс выступает с 2013 года.

В нынешнем сезоне бельгиец провел за неаполитанский клуб в Серии А 24 матча, в которых забил 19 голов и сделал три результативных паса. В рамках Лиги чемпионов Мертенс провел восемь встреч, где отметился пятью забитыми мячами и двумя ассистами.