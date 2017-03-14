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    Селюк: «Еременко должен радоваться, что его навсегда не отстранили от футбола»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк считает ошибкой поданную полузащитником ЦСКА Романом Еременко апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Напомним, 29-летний финн был отстранен от любых футбольных матчей на два года за употребление кокаина. Наказание отсчитывается с 6 октября 2016 года.

    «Считаю ошибкой подачу апелляции Еременко. Юристы раскручивают ЦСКА на деньги. Я не проиграл ни одного суда. Знаю, что это такое. ЦСКА может опять проиграть. Когда футболиста поймали на наркотиках... Если суд признает, что можно поменьше за наркотики дать, то всех судей надо сразу отстранять, а может и сажать. Одно дело допинг. Наркотики никто не поддержит. Еременко должен радоваться, что его навсегда не отстранили от футбола», – сказал Селюк.

    Напомним, ранее Еременко подал апелляцию на дисквалификацию в УЕФА, однако организация оставила наказание футболиста в силе.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    14.03.2017 13:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 15 марта 2017, 00:04

      Вот из-за всяких селюков у нас футбол хреновый и люди нервные! Признавайтесь, хохлы, - ваш агент? Хи.

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 14 марта 2017, 18:28

      блять да уебись об стену реально заебал слов нет долбаёб как он не понимает что всем похуй на его тупое мнение!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 марта 2017, 17:56

      Селюк, причем здесь ЦСКА, ведь подаёт апелляцию Ерёменко и вообще не лезь
      не в своё дело, тебя и так ненавидят все болельщики, особенно ПФК ЦСКА.

      3
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      Рейтинг: +192

      LINED 14 марта 2017, 16:47

      В каждой бочке затычка этот селюк

      3
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > LINED 14 марта 2017, 23:38

      всего скорей анальная

      1
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 14 марта 2017, 14:20

      Причем тут футбольный агент, не его прерогатива.

      1
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      Рейтинг: +239

      Михас007 14 марта 2017, 13:58

      пусть качает

      -2
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