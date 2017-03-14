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  • Селюк: «Еременко должен радоваться, что его навсегда не отстранили от футбола»

Селюк: «Еременко должен радоваться, что его навсегда не отстранили от футбола»

14 марта 2017, 13:29
7

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает ошибкой поданную полузащитником ЦСКА Романом Еременко апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Напомним, 29-летний финн был отстранен от любых футбольных матчей на два года за употребление кокаина. Наказание отсчитывается с 6 октября 2016 года.

«Считаю ошибкой подачу апелляции Еременко. Юристы раскручивают ЦСКА на деньги. Я не проиграл ни одного суда. Знаю, что это такое. ЦСКА может опять проиграть. Когда футболиста поймали на наркотиках... Если суд признает, что можно поменьше за наркотики дать, то всех судей надо сразу отстранять, а может и сажать. Одно дело допинг. Наркотики никто не поддержит. Еременко должен радоваться, что его навсегда не отстранили от футбола», – сказал Селюк.

Напомним, ранее Еременко подал апелляцию на дисквалификацию в УЕФА, однако организация оставила наказание футболиста в силе.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман Селюк Дмитрий
Комментарии (7)
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Михас007
1489489099
пусть качает
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chempion_cska
1489490417
Причем тут футбольный агент, не его прерогатива.
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LINED
1489499248
В каждой бочке затычка этот селюк
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vladimir-7
1489503414
Селюк, причем здесь ЦСКА, ведь подаёт апелляцию Ерёменко и вообще не лезь не в своё дело, тебя и так ненавидят все болельщики, особенно ПФК ЦСКА.
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h3LL1k
1489505331
блять да уебись об стену реально заебал слов нет долбаёб как он не понимает что всем похуй на его тупое мнение!!!
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GoLenaStop
1489525453
Вот из-за всяких селюков у нас футбол хреновый и люди нервные! Признавайтесь, хохлы, - ваш агент? Хи.
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