Селюк: «Еременко должен радоваться, что его навсегда не отстранили от футбола»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает ошибкой поданную полузащитником ЦСКА Романом Еременко апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Напомним, 29-летний финн был отстранен от любых футбольных матчей на два года за употребление кокаина. Наказание отсчитывается с 6 октября 2016 года.

«Считаю ошибкой подачу апелляции Еременко. Юристы раскручивают ЦСКА на деньги. Я не проиграл ни одного суда. Знаю, что это такое. ЦСКА может опять проиграть. Когда футболиста поймали на наркотиках... Если суд признает, что можно поменьше за наркотики дать, то всех судей надо сразу отстранять, а может и сажать. Одно дело допинг. Наркотики никто не поддержит. Еременко должен радоваться, что его навсегда не отстранили от футбола», – сказал Селюк.

Напомним, ранее Еременко подал апелляцию на дисквалификацию в УЕФА, однако организация оставила наказание футболиста в силе.