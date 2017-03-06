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    Дисквалификация Еременко оставлена в силе

    УЕФА не принял апелляцию хавбека ЦСКА Романа Еременко о сокращении срока дисквалификации. Заседание апелляционного комитета прошло в четверг, 2 марта, в штаб-квартире организации в швейцарском Ньоне.

    Напомним, в ноябре 29-летний футболист был отстранен на два года от участия в любых футбольных матчах по причине обнаружения в его допинг-пробе, взятой в сентябре после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:2), кокаина и его метаболитов.

    Срок дисквалификации отсчитывается с момента предварительного отстранения финна – 6 октября 2016 года.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    06.03.2017 15:22
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 марта 2017, 23:15

      Мне интересно, что он пытался доказать?) Что не всю дорожку смахнул перед матчем, а только её часть?)

      0
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      Рейтинг: +57

      витёчек 6 марта 2017, 19:26

      наверное убитый её принёс

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 марта 2017, 18:09

      Скучный этот ваш футбол, даже Кокса не нюхнешь, только по этим двойным сплощным ездить можно.

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 6 марта 2017, 18:06

      Футболист должен быть чист как головой ,так и телом . Со стороны Еременко -это как удар ножом в спину команды и болельщиков. Жаль ,очень жаль...

      1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 6 марта 2017, 18:04

      Что и требовалось доказать.

      1
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 6 марта 2017, 16:13

      Гденить в Юго-Восточной Азии уже пришлёпнули бы этого чухонца,а здесь возятся с гнидой наркошей,жалобы его слезливые рассматривают.На кол кАзла!

      7
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > Тяп-Ляп. 6 марта 2017, 16:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как говорил Анатолий Папанов в одном известном фильме: "Если человек идиот, то это надолго"

      -5
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > Чермындыр 6 марта 2017, 16:36

      Вот и я гаварю,на кол ентаго идиота.

      5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Тяп-Ляп. 6 марта 2017, 16:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А ты чего тут делаешь? Иди к Ляпкину-Тяпкину.

      -7
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > vladimir-7 6 марта 2017, 17:06

      А ты на xyй.

      2
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > I_R_O_N_M_A_N 6 марта 2017, 17:44

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      Что действительно отражает сущность адресата ;)

      -6
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 6 марта 2017, 15:25

      2 года - время подумать и подлечиться от зависимости

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > B.G. 6 марта 2017, 16:00

      Наоборот, года полтора можно че хочешь употреблять )))

      1
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 > ufos73 6 марта 2017, 16:02

      Да теперь можно хоть на герыч перейти, думаю после такой истории он никому не будет нужен. (хотя может перейти в зенит, сесть на лавку и получать по 2 ляма в год)

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