Дисквалификация Еременко оставлена в силе

УЕФА не принял апелляцию хавбека ЦСКА Романа Еременко о сокращении срока дисквалификации. Заседание апелляционного комитета прошло в четверг, 2 марта, в штаб-квартире организации в швейцарском Ньоне.

Напомним, в ноябре 29-летний футболист был отстранен на два года от участия в любых футбольных матчах по причине обнаружения в его допинг-пробе, взятой в сентябре после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:2), кокаина и его метаболитов.

Срок дисквалификации отсчитывается с момента предварительного отстранения финна – 6 октября 2016 года.