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Дисквалификация Еременко оставлена в силе

6 марта 2017, 15:22
14

УЕФА не принял апелляцию хавбека ЦСКА Романа Еременко о сокращении срока дисквалификации. Заседание апелляционного комитета прошло в четверг, 2 марта, в штаб-квартире организации в швейцарском Ньоне.

Напомним, в ноябре 29-летний футболист был отстранен на два года от участия в любых футбольных матчах по причине обнаружения в его допинг-пробе, взятой в сентябре после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:2), кокаина и его метаболитов.

Срок дисквалификации отсчитывается с момента предварительного отстранения финна – 6 октября 2016 года.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман
Комментарии (14)
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B.G.
1488803155
2 года - время подумать и подлечиться от зависимости
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Тяп-Ляп.
1488805991
Гденить в Юго-Восточной Азии уже пришлёпнули бы этого чухонца,а здесь возятся с гнидой наркошей,жалобы его слезливые рассматривают.На кол кАзла!
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Tostao
1488812683
Что и требовалось доказать.
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shurik45
1488812805
Футболист должен быть чист как головой ,так и телом . Со стороны Еременко -это как удар ножом в спину команды и болельщиков. Жаль ,очень жаль...
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FanatSerj
1488812995
Скучный этот ваш футбол, даже Кокса не нюхнешь, только по этим двойным сплощным ездить можно.
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витёчек
1488817579
наверное убитый её принёс
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ivanthebest
1488831346
Мне интересно, что он пытался доказать?) Что не всю дорожку смахнул перед матчем, а только её часть?)
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