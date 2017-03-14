Куртуа заявил, что не хочет переходить в «Реал»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа дал понять, что не намерен в ближайшее время переходить в «Реал». Бельгийский вратарь подчеркнул, что счастлив выступать за лондонский клуб.

«Переход в «Реал»? Нет. Я счастлив в «Челси». На данный момент я наслаждаюсь временем, которое провожу здесь. Сосредоточен на выступлениях за лондонский клуб и хочу в этом сезоне стать чемпионом Англии», – цитирует Куртуа Onda Cero.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Куртуа провел 27 матчей, в которых пропустил 19 голов.