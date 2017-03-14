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    Куртуа заявил, что не хочет переходить в «Реал»

    Голкипер «Челси» Тибо Куртуа дал понять, что не намерен в ближайшее время переходить в «Реал». Бельгийский вратарь подчеркнул, что счастлив выступать за лондонский клуб.

    «Переход в «Реал»? Нет. Я счастлив в «Челси». На данный момент я наслаждаюсь временем, которое провожу здесь. Сосредоточен на выступлениях за лондонский клуб и хочу в этом сезоне стать чемпионом Англии», – цитирует Куртуа Onda Cero.

    В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Куртуа провел 27 матчей, в которых пропустил 19 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2017 11:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 14 марта 2017, 16:12

      и правильно сделает, игрок выступал за Атлетико, и если он перейдет в Реал то постоянно будут освистывать предателя! )))

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      Рейтинг: +536

      dolf666 14 марта 2017, 12:37

      Реал даёт время всё обдумать Де Хее. а тебя купят не спрашивая, если понадобишься

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