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    Пирло: «Лучший тренер – это Конте. Он гений»

    Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло поделился мнением о главном тренере «Челси» Антонио Конте, с которым он работал в составе «Ювентуса» и сборной Италии.

    «Лучший тренер для меня? Безусловно, это Конте. Он гений. Он упорно работает каждый день над каждой деталью, каждым качеством, каждой мелочью. Все это во благо команды команды, ради того, чтобы футболисты играли лучше. Мы работали вместе в «Ювентусе» около трех лет. Мы выигрывали титулы и с каждым днем становились все лучше. Может быть, теперь в «Челси» все точно так же», – сказал Пирло в интервью Omnisport.

    37-летний Пирло выступал в «Ювентусе» с 2011 по 2015 год. На его счету 120 матчей и 16 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2017 19:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 16 марта 2017, 01:58

      Конте доказал за последние лет 5-6,что он выдающийся тренер!

      1
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      Рейтинг: +239

      Михас007 13 марта 2017, 20:36

      согласен

      0
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 13 марта 2017, 20:30

      Да многие сомневались.да были поражение в начали.сам АБРАМОВИЧ тоже высказал свои мнение.

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      Рейтинг: +720

      Flydis 13 марта 2017, 19:38

      Кто-то из футболистов однажды сказал, что Конте еще будучи игроком уже был тренером. Так что ничего удивительного. Результаты команд Антонио говорят сами за себя.

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      Рейтинг: +2509

      panmon 13 марта 2017, 19:32

      По мне - Анчелотти лучше.
      Хотя он с обоими работал долгое время...

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      Рейтинг: +4023

      raritet > panmon 13 марта 2017, 21:20

      Вот такого тренера нужно было Зениту.

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