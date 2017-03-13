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Пирло: «Лучший тренер – это Конте. Он гений»

13 марта 2017, 19:16
6

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло поделился мнением о главном тренере «Челси» Антонио Конте, с которым он работал в составе «Ювентуса» и сборной Италии.

«Лучший тренер для меня? Безусловно, это Конте. Он гений. Он упорно работает каждый день над каждой деталью, каждым качеством, каждой мелочью. Все это во благо команды команды, ради того, чтобы футболисты играли лучше. Мы работали вместе в «Ювентусе» около трех лет. Мы выигрывали титулы и с каждым днем становились все лучше. Может быть, теперь в «Челси» все точно так же», – сказал Пирло в интервью Omnisport.

37-летний Пирло выступал в «Ювентусе» с 2011 по 2015 год. На его счету 120 матчей и 16 голов.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига США. МЛС Челси Нью-Йорк Сити Пирло Андреа Конте Антонио
Комментарии (6)
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panmon
1489422740
По мне - Анчелотти лучше. Хотя он с обоими работал долгое время...
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Flydis
1489423095
Кто-то из футболистов однажды сказал, что Конте еще будучи игроком уже был тренером. Так что ничего удивительного. Результаты команд Антонио говорят сами за себя.
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САНЁК17
1489426258
Да многие сомневались.да были поражение в начали.сам АБРАМОВИЧ тоже высказал свои мнение.
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Михас007
1489426594
согласен
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MU-fanatic
1489618710
Конте доказал за последние лет 5-6,что он выдающийся тренер!
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