Пирло: «Лучший тренер – это Конте. Он гений»

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло поделился мнением о главном тренере «Челси» Антонио Конте, с которым он работал в составе «Ювентуса» и сборной Италии.

«Лучший тренер для меня? Безусловно, это Конте. Он гений. Он упорно работает каждый день над каждой деталью, каждым качеством, каждой мелочью. Все это во благо команды команды, ради того, чтобы футболисты играли лучше. Мы работали вместе в «Ювентусе» около трех лет. Мы выигрывали титулы и с каждым днем становились все лучше. Может быть, теперь в «Челси» все точно так же», – сказал Пирло в интервью Omnisport.

37-летний Пирло выступал в «Ювентусе» с 2011 по 2015 год. На его счету 120 матчей и 16 голов.