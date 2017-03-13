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  • Прядкин: «На ближайшем собрании РФПЛ обязательно обсудим внедрение видео-повторов и системы фиксации взятия ворот»

Прядкин: «На ближайшем собрании РФПЛ обязательно обсудим внедрение видео-повторов и системы фиксации взятия ворот»

13 марта 2017, 17:59
9

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что руководство Премьер-лиги выступает за введение новых технологий, которое поможет облегчить и улучшить работу арбитров. По его словам, вопрос о введении в чемпионате России систем видео-повторов и определения взятия ворот будет рассмотрен на ближайшем собрании.

«Мы уже поднимали вопрос о видео-повторах. Позиция РФПЛ: мы за все новинки в области технической оснащенности и применения IT-технологий, которые бы способствовали прогрессу и соблюдению правил. На ближайшем собрании обязательно обсудим внедрение видео-повторов и системы фиксации взятия ворот.

Удовольствие дорогое, но это не те деньги, чтобы скупиться на столь важное дело. Пока не готов назвать примерную стоимость, нужно хорошо изучить все варианты. Посмотрим, может, после чемпионата мира на части стадионов такие системы останутся, этим сейчас занимается ФИФА.

Клубы в целом поддерживают нашу инициативу. Единственное, нужно ограничить использование видео-повторов только важными эпизодами: такими, как удаление или определение взятия ворот, чтобы не тормозить игру. Плюс, по нашему предложению команды будут иметь право воспользоваться видео-повтором не более двух раз за матч.

Сегодня пройдет еще одна игра: «Локомотив»«Краснодар», завтра мы подведем итоги тура и обсудим с клубами, что делать дальше. К сожалению, не проходит и тура, чтобы клубы не высказывались по разным моментам, в частности по судейству. Особенно учитывая ожесточенную и бескомпромиссную борьбу в нашем чемпионате.

Я разговаривал с руководством «Зенита», они тоже обеспокоены сложившейся ситуацией. Но она касается не только «Зенита», просто питерцы вчера попали в неприятную историю. Нужно еще раз внимательно посмотреть видео, но я считаю, что мяч все-таки пересек черту и надо было засчитывать гол. Подчеркну, что это мнение не специалиста, а меня, как руководителя организации. Опять же, у ЦСКА тоже были вопросы, связанные с трактовкой правил, и у «Спартака» были, и у «Краснодара».

Да, вчера «Зенит» попал в очень щекотливую ситуацию, но изменения назрели давно. Обсудим с руководителями клубов внедрением новых технологий. Тренеры должны высказаться. Мы об этом уже говорили, но ряд людей тогда были против. По их мнению, видео-повторы будут тормозить игру. Исходя из этого, мы выработали условие, что пользоваться видео-повтором можно не чаще двух раз за игру только в явно ключевых ситуациях», – сказал Прядкин.

Напомним, после матча 19-го тура РФПЛ «Амкар» – «Зенит» (1:0) главный судья Евгений Турбин подвергся критике со стороны игроков и руководства петербургского клуба. По их мнению, судья был обязан засчитать первый гол «Зенита», когда после удара головой хавбека Хави Гарсии мяч пересек линию ворот. Турбин при этом взятие ворот не зафиксировал.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (9)
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Alek7183
1489418601
Обсуждения, обсуждения ...
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Svinka Pepa
1489418939
неужели то, о чем так долго говорили большевики сбудется?
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vladimir-7
1489421522
Весь список РФПЛ сообщите.















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Добрый Бобер
1489469873
Интересно, если ситуация была бы противоположная, и "Амкар" с "Зенитом" поменялись бы местами, что было бы? Думаю даже на "Бомбардире" не сообщили, что "Амкар" выступил с какой-то там иницативой.
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