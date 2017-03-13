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    Прядкин заявил, что РФПЛ готова рассмотреть инициативу «Зенита» по введению системы определения взятия ворот

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин подчеркнул, что лига рассмотрит инициативу «Зенита» по введению в чемпионате России системы определения взятия ворот. Петербуржцы остались недовольны судейством Евгения Турбина в матче 19-го тура Премьер-лиги с «Амкаром» (0:1): по их мнению, в моменте с незасчитанным голом судья допустил неточность, ошибочно определив, что мяч не пересек линию ворот.

    Сам Прядкин заявил, что больше склоняется к видеоповторам, нежели к системе фиксации гола.

    – Мы обсуждали в лиге нюансы, связанные с новыми технологиями. Мнения разделились, хотя большинство поддержали не видеофиксацию гола, а видеоповторы. Клубы были не против такой новинки, если четко прописать соответствующие критерии: чтобы команда обладала правом воспользоваться повтором не более двух раз за матч – в случаях, связанных с удалением игрока, взятием ворот или спорным офсайдом. В принципе, и инициатива фиксации гола тоже неплохая – эта технология будет использована и на ЧМ-2018. Попробуем это наследие сохранить.

    – Но это недешево.

    – Наверное, это все же не такие огромные деньги, если учесть, что на кону стоит борьба за еврокубки, за чемпионство. Обсудим инициативу «Зенита» в лиге. Создадим рабочую группу, проанализируем опыт, сумму затрат.

    – Вы к чему склоняетесь – к системе определения взятия ворот или видеоповторам?

    – К видеоповторам. Есть ряд ситуаций, связанных с голами из офсайда, вынесением карточки, что требует исправления возможной ошибки арбитра прямо по ходу матча.

    – Но видеоповторы – это более сложная процедура в плане ее утверждения.

    – Значит, стоит пойти тем путем, который уже проложен, – опробовать систему определения взятия ворот.

    – Как прокомментируете судейство в матче «Амкар» – «Зенит»?

    – Пока оставлю без комментариев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.03.2017 14:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 марта 2017, 18:19

      Воровать не нужно, тогда денег на всё хватит. Это должны усвоить в РФС, РФПЛ,
      ФНЛ и т.д., включая юношеские и детские клубы.

      0
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      Рейтинг: +17785

      ilichkadr 13 марта 2017, 18:14

      О каких бешеных деньгах идет речь для видеоповторов? Выводи картинку на большой экран со всех ракурсов и смотри всей бригадой..........

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > ilichkadr 13 марта 2017, 18:22

      На стадионах придется дополнительный камеры ставить, в Перми вон даже поперек линии ворот нет...

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 марта 2017, 17:02

      видеофиксация нужна но это дорогое удовольствие и если Газпром спонсирует тогда введут со следующего года,а так у бедной РФПЛ бабок нет, а у РФС и подавно

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Garrincha58 13 марта 2017, 18:20

      Есть, только они их быстро распихивают по карманам между собой.

      0
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 13 марта 2017, 16:59

      А они не думали, что это может потом заработать и против самого Зенита? Допустим через два года ведут видео повтор или взятие ворот, но спорный момент будет от Амкара в воротах Зенита.. Тут то вы и вспомните кто эту кашу заварил...


      А вообще, чтоб не было споров и обид на судейство, такой классной команде надо забывать 100% голы, да так чтоб сетка за вратарем тресчала и не делать с футбола цирк... Мое мнение!

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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 13 марта 2017, 16:12

      "Зенит" инициировал очередной "распил бабла".

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 13 марта 2017, 15:31

      дадада

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      Рейтинг: +4934

      polt 13 марта 2017, 15:22

      Давно пора вводить видеоповторы и систему определения взятия ворот. Судьям никакого доверия, или квалификация не на уровне или спецом валят команды.Пора прекращать судейский беспредел!

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