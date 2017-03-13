Прядкин заявил, что РФПЛ готова рассмотреть инициативу «Зенита» по введению системы определения взятия ворот

Президент РФПЛ Сергей Прядкин подчеркнул, что лига рассмотрит инициативу «Зенита» по введению в чемпионате России системы определения взятия ворот. Петербуржцы остались недовольны судейством Евгения Турбина в матче 19-го тура Премьер-лиги с «Амкаром» (0:1): по их мнению, в моменте с незасчитанным голом судья допустил неточность, ошибочно определив, что мяч не пересек линию ворот.
Сам Прядкин заявил, что больше склоняется к видеоповторам, нежели к системе фиксации гола.
– Мы обсуждали в лиге нюансы, связанные с новыми технологиями. Мнения разделились, хотя большинство поддержали не видеофиксацию гола, а видеоповторы. Клубы были не против такой новинки, если четко прописать соответствующие критерии: чтобы команда обладала правом воспользоваться повтором не более двух раз за матч – в случаях, связанных с удалением игрока, взятием ворот или спорным офсайдом. В принципе, и инициатива фиксации гола тоже неплохая – эта технология будет использована и на ЧМ-2018. Попробуем это наследие сохранить.
– Но это недешево.
– Наверное, это все же не такие огромные деньги, если учесть, что на кону стоит борьба за еврокубки, за чемпионство. Обсудим инициативу «Зенита» в лиге. Создадим рабочую группу, проанализируем опыт, сумму затрат.
– Вы к чему склоняетесь – к системе определения взятия ворот или видеоповторам?
– К видеоповторам. Есть ряд ситуаций, связанных с голами из офсайда, вынесением карточки, что требует исправления возможной ошибки арбитра прямо по ходу матча.
– Но видеоповторы – это более сложная процедура в плане ее утверждения.
– Значит, стоит пойти тем путем, который уже проложен, – опробовать систему определения взятия ворот.
– Как прокомментируете судейство в матче «Амкар» – «Зенит»?
– Пока оставлю без комментариев.
А вообще, чтоб не было споров и обид на судейство, такой классной команде надо забывать 100% голы, да так чтоб сетка за вратарем тресчала и не делать с футбола цирк... Мое мнение!