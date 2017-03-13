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  • Прядкин заявил, что РФПЛ готова рассмотреть инициативу «Зенита» по введению системы определения взятия ворот

Прядкин заявил, что РФПЛ готова рассмотреть инициативу «Зенита» по введению системы определения взятия ворот

13 марта 2017, 14:47
10

Президент РФПЛ Сергей Прядкин подчеркнул, что лига рассмотрит инициативу «Зенита» по введению в чемпионате России системы определения взятия ворот. Петербуржцы остались недовольны судейством Евгения Турбина в матче 19-го тура Премьер-лиги с «Амкаром» (0:1): по их мнению, в моменте с незасчитанным голом судья допустил неточность, ошибочно определив, что мяч не пересек линию ворот.

Сам Прядкин заявил, что больше склоняется к видеоповторам, нежели к системе фиксации гола.

– Мы обсуждали в лиге нюансы, связанные с новыми технологиями. Мнения разделились, хотя большинство поддержали не видеофиксацию гола, а видеоповторы. Клубы были не против такой новинки, если четко прописать соответствующие критерии: чтобы команда обладала правом воспользоваться повтором не более двух раз за матч – в случаях, связанных с удалением игрока, взятием ворот или спорным офсайдом. В принципе, и инициатива фиксации гола тоже неплохая – эта технология будет использована и на ЧМ-2018. Попробуем это наследие сохранить.

– Но это недешево.

– Наверное, это все же не такие огромные деньги, если учесть, что на кону стоит борьба за еврокубки, за чемпионство. Обсудим инициативу «Зенита» в лиге. Создадим рабочую группу, проанализируем опыт, сумму затрат.

– Вы к чему склоняетесь – к системе определения взятия ворот или видеоповторам?

– К видеоповторам. Есть ряд ситуаций, связанных с голами из офсайда, вынесением карточки, что требует исправления возможной ошибки арбитра прямо по ходу матча.

– Но видеоповторы – это более сложная процедура в плане ее утверждения.

– Значит, стоит пойти тем путем, который уже проложен, – опробовать систему определения взятия ворот.

– Как прокомментируете судейство в матче «Амкар» – «Зенит»?

– Пока оставлю без комментариев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Прядкин Сергей
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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polt
1489407743
Давно пора вводить видеоповторы и систему определения взятия ворот. Судьям никакого доверия, или квалификация не на уровне или спецом валят команды.Пора прекращать судейский беспредел!
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СашкаГуров
1489408269
дадада
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Добрый Бобер
1489410746
"Зенит" инициировал очередной "распил бабла".
Ответить
Atoniq
1489413559
А они не думали, что это может потом заработать и против самого Зенита? Допустим через два года ведут видео повтор или взятие ворот, но спорный момент будет от Амкара в воротах Зенита.. Тут то вы и вспомните кто эту кашу заварил...

А вообще, чтоб не было споров и обид на судейство, такой классной команде надо забывать 100% голы, да так чтоб сетка за вратарем тресчала и не делать с футбола цирк... Мое мнение!
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Garrincha58
1489413752
видеофиксация нужна но это дорогое удовольствие и если Газпром спонсирует тогда введут со следующего года,а так у бедной РФПЛ бабок нет, а у РФС и подавно
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ilichkadr
1489418087
О каких бешеных деньгах идет речь для видеоповторов? Выводи картинку на большой экран со всех ракурсов и смотри всей бригадой..........
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vladimir-7
1489418351
Воровать не нужно, тогда денег на всё хватит. Это должны усвоить в РФС, РФПЛ, ФНЛ и т.д., включая юношеские и детские клубы.
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