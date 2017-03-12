Источник: «Зенит» планирует поднять вопрос о введении в РФПЛ системы определения взятия ворот

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов на ближайшем заседании РФПЛ намерен поднять вопрос о введении в чемпионате России системы автоматического взятия ворот. Напомним, в матче 19-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Амкаром» арбитр не засчитал два гола, забитых питерским клубом. В итоге встреча завершилась победой пермяков со счетом 1:0.

«Надоел беспредел в судействе! «Зенит», как один из лидеров РФПЛ, будет инициировать введение подобной систем на всех матчах национального чемпионата», – заявил источник в «Зените».

Отметим, система автоматического определения взятия ворот будет использована во время матчей Кубка конфедераций 2017 года в России.

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