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  • Источник: «Зенит» планирует поднять вопрос о введении в РФПЛ системы определения взятия ворот

Источник: «Зенит» планирует поднять вопрос о введении в РФПЛ системы определения взятия ворот

12 марта 2017, 23:33
30

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов на ближайшем заседании РФПЛ намерен поднять вопрос о введении в чемпионате России системы автоматического взятия ворот. Напомним, в матче 19-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Амкаром» арбитр не засчитал два гола, забитых питерским клубом. В итоге встреча завершилась победой пермяков со счетом 1:0.

«Надоел беспредел в судействе! «Зенит», как один из лидеров РФПЛ, будет инициировать введение подобной систем на всех матчах национального чемпионата», – заявил источник в «Зените».

Отметим, система автоматического определения взятия ворот будет использована во время матчей Кубка конфедераций 2017 года в России.

«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Митрофанов Максим
Комментарии (30)
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Chernyi Lis
1489350913
давно пора уже..судьи только все против..но это ясно почему..
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Asbjorn
1489352825
Систему видео повторов надо,только во первых на нее нет денег,а во вторых Зенит сам же страдать будет
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spaike
1489353597
Систему определения взятия ворот конечно нужно ввести, но помимо этого нужно заниматься подготовкой профессиональных судей. Если некоторые судьи не могут сдать экзамен по футбольным правилам(сдают с повторной попытки), то как можно считать таких судей квалифицированными. Не удивлюсь если в департаменте судейства и инспектирования РФС много таких "квалифицированных" кадров.
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Garrincha58
1489354160
Безбородов назначил пенальти в ворота Спартака в матче с Краснодаром вот вам ответка от Турбина,и все объясняется просто идет закулисная борьба между Москвой и Питером и никакие видеоповторы тут не помогут коррумпированный чемпионат ни что не спасет пока эти политиканы не будут лезть в спорт
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mutabor0992
1489354491
Быстро спохватились!!!Прижали яйСа пидерцам и тут же на тебе...Ну конечно,еще газ рублей на 5 поднимут...И система определения голов готова.
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Arsenal Tula LDPR
1489354546
Клоуны
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B.G.
1489360026
зениту это не выгодно
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Каратель помойников
1489361142
заныли зинаидовцы
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Аид666
1489371599
А еще систему определения оффсайда автоматическую... а то тоже беспредел... а делов то на 30 датчиков вшитых в форму и небольшую управляшку... бюджет на все эти нововведения 0.000000001 ЗП Кокорина...
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diktatop
1489380070
опЯть сопли от бомжей...
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