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    Источник: «Зенит» планирует поднять вопрос о введении в РФПЛ системы определения взятия ворот

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов на ближайшем заседании РФПЛ намерен поднять вопрос о введении в чемпионате России системы автоматического взятия ворот. Напомним, в матче 19-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Амкаром» арбитр не засчитал два гола, забитых питерским клубом. В итоге встреча завершилась победой пермяков со счетом 1:0.

    «Надоел беспредел в судействе! «Зенит», как один из лидеров РФПЛ, будет инициировать введение подобной систем на всех матчах национального чемпионата», – заявил источник в «Зените».

    Отметим, система автоматического определения взятия ворот будет использована во время матчей Кубка конфедераций 2017 года в России.

    «Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.03.2017 23:33
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 13 марта 2017, 14:24

      Этот вопрос надо было еще в прошлом году поднимать!

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 13 марта 2017, 12:25

      Прогресс не остановишь. Раньше-позже, но, всё равно система контроля взятия ворот будет введена. Нынешняя техника уже способна запросто определять ауты, офсайды. Скорее бы посмотреть её в действии. Теннис, волейбол только чище стали.

      0
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      Рейтинг: +91

      Гаскойн 13 марта 2017, 07:41

      почему раньше никто не инициировал?

      0
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      Рейтинг: +816

      diktatop 13 марта 2017, 07:41

      опЯть сопли от бомжей...

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 марта 2017, 07:36

      Допустим поставят они эту систему. Начнут за бивать из оффсайдов, ставить левые пенальти, назначать липовые штрафные, да много еще чего. Нужно поднимать квалификацию судей и выжигать каленым железом их продажность. А это долгая и нудная работа и вряд ли возможная в современной России, где коррупция-это сама суть системы. Простых решений в сложных ситуациях не бывает.

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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 13 марта 2017, 05:42

      В АНГЛИИ И В ИТАЛИИ ДАВНО УЖЕ ДЕЙСТВУЕТ

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 13 марта 2017, 05:19

      А еще систему определения оффсайда автоматическую... а то тоже беспредел... а делов то на 30 датчиков вшитых в форму и небольшую управляшку... бюджет на все эти нововведения 0.000000001 ЗП Кокорина...

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 13 марта 2017, 04:13

      Давно пора, 12 млн с зарплаты Кокормна в год, всеравно прогуляет...

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      Рейтинг: +73

      Шейник 13 марта 2017, 03:34

      за чей счет банкет?)

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      Рейтинг: +5879

      Павелий 13 марта 2017, 02:49

      Вангую: введут систему видеоповторов через пару лет, и в каком-нибудь матче Зениту данная система не засчитает гол. Сразу всё руковоство Газпрома повылезает со словами, что данная система кривая, что ставили её второпях, и вообще это всё происки конкурентов, а Зенит как всегда белый и пушистый.

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