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Гасилин: «У меня были предложения из многих клубов РФПЛ»

13 марта 2017, 13:57

Нападающий «Амкара» Алексей Гасилин поведал о причинах своего перехода в пермский клуб из «Зенита» минувшей зимой.

– У вас наверняка были и другие предложения?

– Конечно. Озвучивать не буду, но вариантов было предостаточно.

– Из России?

– Да, из многих клубов РФПЛ. Но я выбрал «Амкар» и надеюсь, что не пожалею. Я вижу, что в Перми в меня верят. А для меня в данный момент это самое важное. И я же вижу, как в «Амкаре» работают с молодыми футболистами и как они растут. Примеры тех же Селихова или Джикии говорят о многом. И раньше видел, что клуб делает ставку на развитие молодежи, а сейчас об этом мне говорили и руководители «Амкара», и главный тренер. Так что у меня сейчас одна задача – расти как футболист.

– В чем вы бы хотели добавить в первую очередь?

– Уверенность в себе у меня есть, желание расти – тоже. А добавить – наверное, в первую очередь, в реализации. Даже не голевых моментов, а полумоментов, неявных. Когда ты именно такие голы забиваешь, которые рождаются из неявных ситуаций, это – самое приятное. Моментов в игре может и не быть, а полумоменты есть всегда, и именно в них проявляется мастерство форварда.

В текущем сезоне Гасилин принял участие в двух матчах РФПЛ. Также на его счету 18 поединков и восемь голов в ФНЛ в составе «Зенита-2», и одна игра в Кубке России.

Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Гасилин Алексей
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