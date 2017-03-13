Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гасилин: «У меня были предложения из многих клубов РФПЛ»

    Нападающий «Амкара» Алексей Гасилин поведал о причинах своего перехода в пермский клуб из «Зенита» минувшей зимой.

    – У вас наверняка были и другие предложения?

    – Конечно. Озвучивать не буду, но вариантов было предостаточно.

    – Из России?

    – Да, из многих клубов РФПЛ. Но я выбрал «Амкар» и надеюсь, что не пожалею. Я вижу, что в Перми в меня верят. А для меня в данный момент это самое важное. И я же вижу, как в «Амкаре» работают с молодыми футболистами и как они растут. Примеры тех же Селихова или Джикии говорят о многом. И раньше видел, что клуб делает ставку на развитие молодежи, а сейчас об этом мне говорили и руководители «Амкара», и главный тренер. Так что у меня сейчас одна задача – расти как футболист.

    – В чем вы бы хотели добавить в первую очередь?

    – Уверенность в себе у меня есть, желание расти – тоже. А добавить – наверное, в первую очередь, в реализации. Даже не голевых моментов, а полумоментов, неявных. Когда ты именно такие голы забиваешь, которые рождаются из неявных ситуаций, это – самое приятное. Моментов в игре может и не быть, а полумоменты есть всегда, и именно в них проявляется мастерство форварда.

    В текущем сезоне Гасилин принял участие в двух матчах РФПЛ. Также на его счету 18 поединков и восемь голов в ФНЛ в составе «Зенита-2», и одна игра в Кубке России.

    Источник: ФК «Амкар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2017 13:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11