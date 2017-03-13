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    УЕФА не намерена подвергать наказанию арбитра матча «Барселона» – «ПСЖ» Айтекина

    УЕФА не будет принимать никаких санкций к арбитру Денизу Айтекину, обслуживавшему ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» (6:1). Судья не будет отстранен от работы на матчах самого престижного европейского клубного турнира.

    Ранее сообщалось, что УЕФА выразил недовольство по поводу качества судейства 38-летнего немца во встрече сине-гранатовых с парижанами и намерены прекратить доверять ему обслуживать игры Лиги чемпионов.

    «УЕФА анализирует работу бригады арбитров после каждого матча, чтобы решить, на какие игры она будет назначена в будущем. Также обсуждается вопрос о наказании судьи при такой необходимости. Для нас же встреча «Барселона» – «ПСЖ» завершилась с финальным свистком, ничего более», – цитирует RMC собственный источник в УЕФА.

    Напомним, что в первом матча каталонцы проиграли 0:4, но по сумме двух игр вышли в четвертьфинал.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2017 13:31
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 14 марта 2017, 15:39

      ну да, зачем отстранять совсем, надо же кому-то судить матчи типа "Б36 Торсхавн - Валлетта" или "Алашкерт - Санта-Колома", там ему самое место теперь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 13 марта 2017, 16:42

      толерасты

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +48

      EastJuice 13 марта 2017, 16:39

      пидарасы каталонские и те кто за них болеет

      0
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    • ...
      Рейтинг: -5

      Егориус 13 марта 2017, 16:26

      УЕФА Барселоновкие прихвостни!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +37

      GreXX 13 марта 2017, 15:41

      все куплено...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 13 марта 2017, 15:39

      кто бы сомневался

      -1
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      Рейтинг: +14

      TAF 13 марта 2017, 15:17

      Человеку суждено ошибаться,он же не робот.Хотя и электроника дает сбои.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      ЧИНГИСХАН 90 13 марта 2017, 15:08

      жалобы в основном фаны Реала! Почему боятся Барса, если Реал сильная команда? Клуб ПСЖ не жаловался, многие футболисты ПСЖ согласились, признали поражение! Зачем жаловаться ??? Может быть второй пенальти ошибка судьи, но это не был решающий гол!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > ЧИНГИСХАН 90 13 марта 2017, 15:30

      Просто Барселона впереди, ставит новые рекорды, а они не могут смирится с этим, особенно фаны РИАЛа)

      1
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      ...
      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > Mr Abdullaev 13 марта 2017, 15:38

      Да барбилона без судьи вон вчера саснула)))

      -1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Mr Abdullaev 13 марта 2017, 15:57

      ага, без помощи судьи не может депор обыграть , рекордсмены ущербные

      -1
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 > ЧИНГИСХАН 90 13 марта 2017, 16:43

      ты дурак?

      -1
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 > Mr Abdullaev 14 марта 2017, 17:58

      Не РИАЛ а РЕАЛ ты сначала учись правильно писать.

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      Рейтинг: +429

      sold93 13 марта 2017, 14:50

      уефа продажная

      -1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > sold93 13 марта 2017, 15:30

      Как и твоя мама)

      0
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 13 марта 2017, 14:38

      Такие матчи как реклама для футбола как спорта вообще, в частности реклама Лиги чемпионов и престиж УЕФА. И о каком наказании тогда может идти речь?

      -1
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