УЕФА не намерена подвергать наказанию арбитра матча «Барселона» – «ПСЖ» Айтекина

УЕФА не будет принимать никаких санкций к арбитру Денизу Айтекину, обслуживавшему ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» (6:1). Судья не будет отстранен от работы на матчах самого престижного европейского клубного турнира.

Ранее сообщалось, что УЕФА выразил недовольство по поводу качества судейства 38-летнего немца во встрече сине-гранатовых с парижанами и намерены прекратить доверять ему обслуживать игры Лиги чемпионов.

«УЕФА анализирует работу бригады арбитров после каждого матча, чтобы решить, на какие игры она будет назначена в будущем. Также обсуждается вопрос о наказании судьи при такой необходимости. Для нас же встреча «Барселона» – «ПСЖ» завершилась с финальным свистком, ничего более», – цитирует RMC собственный источник в УЕФА.

Напомним, что в первом матча каталонцы проиграли 0:4, но по сумме двух игр вышли в четвертьфинал.