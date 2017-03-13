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  • УЕФА не намерена подвергать наказанию арбитра матча «Барселона» – «ПСЖ» Айтекина

УЕФА не намерена подвергать наказанию арбитра матча «Барселона» – «ПСЖ» Айтекина

13 марта 2017, 13:31
23

УЕФА не будет принимать никаких санкций к арбитру Денизу Айтекину, обслуживавшему ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» (6:1). Судья не будет отстранен от работы на матчах самого престижного европейского клубного турнира.

Ранее сообщалось, что УЕФА выразил недовольство по поводу качества судейства 38-летнего немца во встрече сине-гранатовых с парижанами и намерены прекратить доверять ему обслуживать игры Лиги чемпионов.

«УЕФА анализирует работу бригады арбитров после каждого матча, чтобы решить, на какие игры она будет назначена в будущем. Также обсуждается вопрос о наказании судьи при такой необходимости. Для нас же встреча «Барселона» – «ПСЖ» завершилась с финальным свистком, ничего более», – цитирует RMC собственный источник в УЕФА.

Напомним, что в первом матча каталонцы проиграли 0:4, но по сумме двух игр вышли в четвертьфинал.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Барселона ПСЖ Айтекин Дениз
Комментарии (23)
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EastJuice
1489403458
наказывать надо жестоко наказывать
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aguila_real
1489405106
Такие матчи как реклама для футбола как спорта вообще, в частности реклама Лиги чемпионов и престиж УЕФА. И о каком наказании тогда может идти речь?
Ответить
sold93
1489405841
уефа продажная
Ответить
ЧИНГИСХАН 90
1489406907
жалобы в основном фаны Реала! Почему боятся Барса, если Реал сильная команда? Клуб ПСЖ не жаловался, многие футболисты ПСЖ согласились, признали поражение! Зачем жаловаться ??? Может быть второй пенальти ошибка судьи, но это не был решающий гол!
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TAF
1489407429
Человеку суждено ошибаться,он же не робот.Хотя и электроника дает сбои.
Ответить
ijgjr
1489408757
кто бы сомневался
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GreXX
1489408887
все куплено...
Ответить
Егориус
1489411604
УЕФА Барселоновкие прихвостни!
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EastJuice
1489412353
пидарасы каталонские и те кто за них болеет
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sochi-2013
1489412538
толерасты
Ответить
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