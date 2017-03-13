Защитник «ПСЖ» Орье больше восьми минут готовился выйти на замену

Ивуарийский футболист «ПСЖ» Серж Орье восемь с половиной минут переодевался и готовился к выходу на замену в игре с «Лорьяном». Защитник появился на поле только на 81-й минуте, сменив бельгийского игрока Томаса Менье.

«Я не считаю такой долгий выход на замену проблемой. Все нормально», – прокомментировал эпизод главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери.

В текущем сезоне чемпионата Франции Орье провел 16 матчей, в которых сделал четыре голевые передачи. «ПСЖ» выиграл у «Лорьяна» со счетом 2:1, поднявшись на второе место в таблице Лиги 1.