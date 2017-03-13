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    Защитник «ПСЖ» Орье больше восьми минут готовился выйти на замену

    Ивуарийский футболист «ПСЖ» Серж Орье восемь с половиной минут переодевался и готовился к выходу на замену в игре с «Лорьяном». Защитник появился на поле только на 81-й минуте, сменив бельгийского игрока Томаса Менье.

    «Я не считаю такой долгий выход на замену проблемой. Все нормально», – прокомментировал эпизод главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери.

    В текущем сезоне чемпионата Франции Орье провел 16 матчей, в которых сделал четыре голевые передачи. «ПСЖ» выиграл у «Лорьяна» со счетом 2:1, поднявшись на второе место в таблице Лиги 1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2017 12:57
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 13 марта 2017, 16:21

      И чё..?

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