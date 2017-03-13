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    Кверквелия доволен игрой «Локомотива» по схеме с тремя центральными защитниками

    Новичок «Локомотива» Соломон Кверквелия рассказал о своей адаптации в новой команде после перехода из «Рубина» в прошедшее зимнее трансферное окно. Напомним, что столичному клубу предстоит провести в понедельник матч 19-го тура российской Премьер-лиги против «Краснодара».

    – «Локомотив» сейчас играет в три центральных защитника. И это удобная для меня схема. Мы так много матчей играли в «Рубине» с Бекиевичем. В том числе и в Лиге чемпионов.

    – Быстро нашли общий язык с Чорлукой и Пейчиновичем?

    – Очень хорошие защитники, наверное, лучшие в чемпионате. Рядом с Чарли чувствуешь себя спокойно. Опыт у него сумасшедший, очень грамотный подсказ. Считается, что он лидер в линии обороны, и это правильно. Но мы все друг друга страхуем, конечно. Если кто-то один ошибется, второй всегда рядом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.03.2017 06:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1580

      srg38 13 марта 2017, 13:53

      Я вообще не понимаю почему Чорлука еще в Локомотиве)) при всей моей любви к Локо - я понимаю что это не его уровень, такие игроки должны играть в клубах которые ставят перед собой абсолютно другие задачи!

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      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 13 марта 2017, 11:49

      все и так знают что Чарли молодец!

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