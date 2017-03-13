Кверквелия доволен игрой «Локомотива» по схеме с тремя центральными защитниками

Новичок «Локомотива» Соломон Кверквелия рассказал о своей адаптации в новой команде после перехода из «Рубина» в прошедшее зимнее трансферное окно. Напомним, что столичному клубу предстоит провести в понедельник матч 19-го тура российской Премьер-лиги против «Краснодара».

– «Локомотив» сейчас играет в три центральных защитника. И это удобная для меня схема. Мы так много матчей играли в «Рубине» с Бекиевичем. В том числе и в Лиге чемпионов.

– Быстро нашли общий язык с Чорлукой и Пейчиновичем?

– Очень хорошие защитники, наверное, лучшие в чемпионате. Рядом с Чарли чувствуешь себя спокойно. Опыт у него сумасшедший, очень грамотный подсказ. Считается, что он лидер в линии обороны, и это правильно. Но мы все друг друга страхуем, конечно. Если кто-то один ошибется, второй всегда рядом.