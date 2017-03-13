Футболисты «Луча-Энергии» получили зарплату за 2016 год, но без премиальных

Главный тренер «Луча-Энергии» Константин Емельянов заявил, что футболисты и сотрудники клуба получили зарплату за 2016 год, однако премиальные выплачены не были. Также специалист подвел итоги матча 26-го тура ФНЛ против «Динамо» (0:2).

«Долги по зарплате за 2016 год закрыты, но премиальные до сих пор не платятся. Это, конечно, печально. «Динамо» победило заслуженно, больше тут и добавить нечего. Единственное, обидно, что матчи против такого клуба, у которого богатая история, мы проводим в Москве. Хотелось бы, конечно, сыграть лучше дома, но получилось так, как получилось», – сказал Емельянов.

«Луч-Энергия» на данный момент располагается на 10-й строчке в турнирной таблице ФНЛ.