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    Футболисты «Луча-Энергии» получили зарплату за 2016 год, но без премиальных

    Главный тренер «Луча-Энергии» Константин Емельянов заявил, что футболисты и сотрудники клуба получили зарплату за 2016 год, однако премиальные выплачены не были. Также специалист подвел итоги матча 26-го тура ФНЛ против «Динамо» (0:2).

    «Долги по зарплате за 2016 год закрыты, но премиальные до сих пор не платятся. Это, конечно, печально. «Динамо» победило заслуженно, больше тут и добавить нечего. Единственное, обидно, что матчи против такого клуба, у которого богатая история, мы проводим в Москве. Хотелось бы, конечно, сыграть лучше дома, но получилось так, как получилось», – сказал Емельянов.

    «Луч-Энергия» на данный момент располагается на 10-й строчке в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: ТАСС

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    13.03.2017 01:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 13 марта 2017, 10:57

      за что им премиальные?
      выиграли фнл? кубок? лигу чемпионов?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 13 марта 2017, 09:04

      99% жителей Росси вообще не знают такого понятия как премиальные.

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