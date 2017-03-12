АПЛ. «Ливерпуль» одержал волевую победу в матче с «Бернли»

В рамках 28-го тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле смог обыграть «Бернли». Гости открыли счет в дебюте игры усилиями Эшли Барнса. Под занавес первой половины матча Джорджиньо Вейналдум счет сравнял. Окончательный счет установил точный удар Эмре Джана на 61-й минуте встречи.

«Ливерпуль» расположился на четвертой позиции в чемпионате Англии. «Бернли» находится на 12-м месте.

Англия. Премьер-лига. 28-й тур

Ливерпуль – Бернли – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Барнс, 7; 1:1 – Вейналдум, 45; 2:1 – Джан, 61.

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