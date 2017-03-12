Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    АПЛ. «Ливерпуль» одержал волевую победу в матче с «Бернли»

    В рамках 28-го тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле смог обыграть «Бернли». Гости открыли счет в дебюте игры усилиями Эшли Барнса. Под занавес первой половины матча Джорджиньо Вейналдум счет сравнял. Окончательный счет установил точный удар Эмре Джана на 61-й минуте встречи.

    «Ливерпуль» расположился на четвертой позиции в чемпионате Англии. «Бернли» находится на 12-м месте.

    Англия. Премьер-лига. 28-й тур

    Ливерпуль – Бернли – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Барнс, 7; 1:1 – Вейналдум, 45; 2:1 – Джан, 61.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2017 21:00
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 марта 2017, 21:54

      Ливер убегает,МЮ надо побеждать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Безумный ALEX 12 марта 2017, 21:29

      Ух, вытянули. все таки АПЛ самая зрелищная лига в мире! Непонятно кто на ком споткнется!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11