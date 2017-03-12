Мутко: «Мы подумаем, кто будет судить «Спартак» – «Зенит» в апреле»

Глава РФС Виталий Мутко высказал мнение о судействе Евгения Турбина в матче 19-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Зенитом». Напомним, встреча завершилась победой пермяков со счетом 1:0, а арбитр матча допустил ряд ошибок.

«Я слежу не только за «Зенитом», я слежу за всеми командами, вот сейчас буду за «Тереком» следить. Что касается судейства в матче «Амкара» с «Зенитом», то у нас есть глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский, это его работа давать оценки.

Дзюба жаловался на арбитра? Игра идeт 90 минут. Что касается жалоб Мирчи Луческу на московских арбитров, то сейчас мы поменяли всю ситуацию с судейским корпусом. Мы работаем с профессионалами, будет рейтинг судей, чтобы убрать прописку. Мы подумаем, кто будет судить «Спартак» — «Зенит» в апреле. Видеоповторов ещe в мире нет, только на Кубке конфедерации сделаем видеоповторы», – сказал функционер.

«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?