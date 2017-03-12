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  • Мутко: «Мы подумаем, кто будет судить «Спартак» – «Зенит» в апреле»

Мутко: «Мы подумаем, кто будет судить «Спартак» – «Зенит» в апреле»

12 марта 2017, 20:12
35

Глава РФС Виталий Мутко высказал мнение о судействе Евгения Турбина в матче 19-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Зенитом». Напомним, встреча завершилась победой пермяков со счетом 1:0, а арбитр матча допустил ряд ошибок.

«Я слежу не только за «Зенитом», я слежу за всеми командами, вот сейчас буду за «Тереком» следить. Что касается судейства в матче «Амкара» с «Зенитом», то у нас есть глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский, это его работа давать оценки.

Дзюба жаловался на арбитра? Игра идeт 90 минут. Что касается жалоб Мирчи Луческу на московских арбитров, то сейчас мы поменяли всю ситуацию с судейским корпусом. Мы работаем с профессионалами, будет рейтинг судей, чтобы убрать прописку. Мы подумаем, кто будет судить «Спартак» — «Зенит» в апреле. Видеоповторов ещe в мире нет, только на Кубке конфедерации сделаем видеоповторы», – сказал функционер.

«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Дзюба Артем Мутко Виталий Будогосский Андрей Турбин Евгений
Комментарии (35)
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Амба Нагорск
1489340111
Сравните. Каррера: Мы не созрели, как команда, которая умеет побеждать. Луческу: Мы часто теряли очки, когда нас судили арбитры из Москвы.
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Aleksandr_1986_Spb_
1489340385
Луческу уже начинает надоедать. Мне вспоминается Виллаш-Боаш, который все время после не самых удачных игр ныл про лимит на легионеров.
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solyh-1962
1489341872
Даже при самом плохом судействе и коментировании матча Орловым, Спартак просто обязан выигрывать с крупным счетом.
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GoldPlayFIFARus9
1489344000
Если будут Зенит судить так же предвзято как это было в матче с Амкаром,то не важно кто. Спартак за уши тянут к чемпионству. Отличная кабинетная работа - браво!
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shurik45
1489344771
Клатенбург!
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Tostao
1489345604
Дайте ещё один шанс Турбину!)))
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Мясной Упырь
1489354304
в любом случае подсуживать будет бомжарне, это уже лет пять так , короче уже вижу пенальти в ворота Спартака и удаление в первом тайме у Спартака, и как же будет потом прекрасно смаковать победу Спартака, а пенять будут немытые на ветер в поле и инопланетные флюиды
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spartakuz
1489373530
На ключевые матчи нужно приглашать нейтральных арбитров. Можно из ближнего зарубежья. Например, Равшана Ирматова.
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Добрый Бобер
1489383830
Давайте кого-нибудь из Англии выцепим на один матч!
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Наварх
1489390159
Будогосский идиот, если ставит арбитра удалённого на 3 года в матче Зенита, снова на матч Зенита, а потом ещё говорит, что всё нормально. Мутко тем временем следит, а толку ноль, так как списывает на службу департамента судейства, то есть Будогосского. Круговорот дебилов в футболе. Давно пора убрать Мутотень.
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