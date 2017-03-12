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    Мутко: «Мы подумаем, кто будет судить «Спартак» – «Зенит» в апреле»

    Глава РФС Виталий Мутко высказал мнение о судействе Евгения Турбина в матче 19-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Зенитом». Напомним, встреча завершилась победой пермяков со счетом 1:0, а арбитр матча допустил ряд ошибок.

    «Я слежу не только за «Зенитом», я слежу за всеми командами, вот сейчас буду за «Тереком» следить. Что касается судейства в матче «Амкара» с «Зенитом», то у нас есть глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский, это его работа давать оценки.

    Дзюба жаловался на арбитра? Игра идeт 90 минут. Что касается жалоб Мирчи Луческу на московских арбитров, то сейчас мы поменяли всю ситуацию с судейским корпусом. Мы работаем с профессионалами, будет рейтинг судей, чтобы убрать прописку. Мы подумаем, кто будет судить «Спартак» — «Зенит» в апреле. Видеоповторов ещe в мире нет, только на Кубке конфедерации сделаем видеоповторы», – сказал функционер.

    «Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.03.2017 20:12
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +345

      Наварх 13 марта 2017, 10:29

      Будогосский идиот, если ставит арбитра удалённого на 3 года в матче Зенита, снова на матч Зенита, а потом ещё говорит, что всё нормально. Мутко тем временем следит, а толку ноль, так как списывает на службу департамента судейства, то есть Будогосского. Круговорот дебилов в футболе. Давно пора убрать Мутотень.

      1
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 13 марта 2017, 08:43

      Давайте кого-нибудь из Англии выцепим на один матч!

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Добрый Бобер 13 марта 2017, 09:04

      Как минимум на 2.

      0
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      Рейтинг: +1449

      spartakuz 13 марта 2017, 05:52

      На ключевые матчи нужно приглашать нейтральных арбитров. Можно из ближнего зарубежья. Например, Равшана Ирматова.

      3
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 13 марта 2017, 00:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      в любом случае подсуживать будет бомжарне, это уже лет пять так , короче уже вижу пенальти в ворота Спартака и удаление в первом тайме у Спартака, и как же будет потом прекрасно смаковать победу Спартака, а пенять будут немытые на ветер в поле и инопланетные флюиды

      -4
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      Рейтинг: +7

      Ivan86ru 12 марта 2017, 22:44

      МНЕ ВСЕРОВНО

      0
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      Рейтинг: +7

      Ivan86ru 12 марта 2017, 22:42

      +

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      Рейтинг: +71

      Minusator 12 марта 2017, 22:33

      Прочитал: Мутко будет судить Спартак - Зенит в апреле.

      -1
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      Рейтинг: +7812

      BarStep 12 марта 2017, 22:25

      За сутки до тура - тянуть жребий... они же все одинаковые, то один начудит, то другой...

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      Рейтинг: +1687

      Tostao 12 марта 2017, 22:06

      Дайте ещё один шанс Турбину!)))

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 12 марта 2017, 21:52

      Клатенбург!

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > shurik45 12 марта 2017, 23:53

      пенсионэра Калину

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