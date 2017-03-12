Рейнгольд не понимает, зачем такая команда, как «Томь», выступает в РФПЛ

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил непонимание участием «Томи» в розыгрыше РФПЛ. Напомним, из-за финансовых проблем сибирский клуб расстался с ведущими игроками и вынужден доигрывать нынешний сезон полумолодежным составом.

«Мне непонятно, зачем такая команда выступает в РФПЛ. Денег нет, желания нет. Зачем мучиться? При хорошей работе федерации футбола такую команду сняли бы с чемпионата. Зачем издеваться над собой и болельщиками? Сколько еще матчей по 0:6 и 0:4 мы увидим? Это не хоккей с мячом, а не футбол», – сказал Рейнгольд.

Отметим, что после возобновления сезона чемпионата России «Томь» проиграла два матча с общей разницей мячей 0:10. На данный момент томский клуб занимает последнее место в турнирной таблице РФПЛ.