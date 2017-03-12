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    Рейнгольд не понимает, зачем такая команда, как «Томь», выступает в РФПЛ

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил непонимание участием «Томи» в розыгрыше РФПЛ. Напомним, из-за финансовых проблем сибирский клуб расстался с ведущими игроками и вынужден доигрывать нынешний сезон полумолодежным составом.

    «Мне непонятно, зачем такая команда выступает в РФПЛ. Денег нет, желания нет. Зачем мучиться? При хорошей работе федерации футбола такую команду сняли бы с чемпионата. Зачем издеваться над собой и болельщиками? Сколько еще матчей по 0:6 и 0:4 мы увидим? Это не хоккей с мячом, а не футбол», – сказал Рейнгольд.

    Отметим, что после возобновления сезона чемпионата России «Томь» проиграла два матча с общей разницей мячей 0:10. На данный момент томский клуб занимает последнее место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Советский спорт»

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    12.03.2017 17:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 13 марта 2017, 00:09

      ёпт,уже не нравится что забивают.а 6-1 барсики это чё псж в фнл должен играть?парням томским подфартило поиграть а то пиз..те что молодняк не выпускают

      1
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 12 марта 2017, 19:27

      Многие тоже не понимают зачем у тебя старого маразматика интервью берут

      1
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > Shaitan. 13 марта 2017, 05:19

      +

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 12 марта 2017, 19:19

      Старый маразматик, а ты зачем на этой планете нужен?!?!

      2
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      Рейтинг: +67

      artem27066 12 марта 2017, 18:22

      Это не хоккей с мячом, а не футбол- лучшее что могли сказать

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 марта 2017, 17:39

      Кто бедному текст подсунул..?

      1
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