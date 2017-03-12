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    Копейкин: «Думаю, схема с тремя центральными защитниками даст положительный эффект в ЦСКА»

    Бывший тренер ЦСКА Борис Копейкин выразил уверенность, что команде удастся от тура к туру прибавлять в атаке при новой схеме игры. Армейцы перешли на построение в три защитника.

    «Гончаренко только выстраивает игру. Перешел на новую схему. Если бы в первом весеннем туре ЦСКА встретился с той же «Томью» или хотя бы командой из второй восьмерки, то и с питерцами все было бы намного лучше. А так матч не получился, и сразу понеслось много критики.

    Я думаю, с каждой следующей встречей ЦСКА в атаке будет прибавлять. И схема с тремя центральными защитниками даст положительный эффект», – заявил Копейкин.

    ЦСКА после 19 сыгранных матчей в чемпионате России идет на втором месте в турнирной таблице первенства.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.03.2017 06:25
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