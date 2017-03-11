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    Прядкин: «На стадионе «Центральный» в Казани бедовое поле. От РФПЛ на это будет жесткая реакция»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин остался недоволен качеством поля на стадионе «Центральный» в Казани во время матча 19-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Оренбургом» (0:0). По словам функционера, руководство лиги жестко отреагирует на данное обстоятельство.

    «Меня сейчас больше всего беспокоит стадион «Центральный» в Казани. Там бедовое поле, и в понедельник у нас будет достаточно жесткая реакция на этот газон. Футбольный город, футбольная республика, и газоны у них всегда были в хорошем состоянии. Мы понимаем, что они кинули все силы на «Казань-Арену», но ситуация нам все равно немного непонятна, так что мы отреагируем очень жестко.

    Нам сегодня делегат и тренеры сообщили, что в принципе поле пригодно для матча, но с учетом пожелания всех клубов, с точки зрения телевизионной картинки и продукта нам бы хотелось, чтобы поле было более лучшего качества», – сказал Прядкин.

    Отметим, что следующий домашний матч в рамках 21-го тура РФПЛ против «Зенита» «Рубин» проведет на стадионе «Казань-Арена».

    Источник: ТАСС

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    11.03.2017 22:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +32

      pro-vad 12 марта 2017, 21:21

      Берегут газон на Казань-Арене для игр Кубка Конфедераций 2017, по весне газон не окрепший, любая игра в пашню превращает!

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 марта 2017, 09:49

      Забыли про армейский подход!Надо было как раньше - сначала проехаться катком,затем покрасить кисточкой.Никто бы ничего не сказал.

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 12 марта 2017, 08:35

      огороды

      0
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 12 марта 2017, 08:02

      Оренбург потерпит. Москвичам и питерцам перенесли бы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 12 марта 2017, 03:04

      в Самаре нельзя а в Казани можно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 12 марта 2017, 01:30

      Играли же как-то раньше! Барса играла и не жаловалась. Картинка им нужна

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 12 марта 2017, 00:08

      каждый год одно и тоже
      .

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 марта 2017, 00:05

      татарское гостеприимство

      0
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      Рейтинг: +6009

      GoldPlayFIFARus9 11 марта 2017, 23:34

      Одного не понимаю,построили новый стадион и всё равно уже 2-й или 3-й год играют на этом огороде,в чём прикол? Матчи на новом стадионе проходят только по праздникам

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      Рейтинг: +548

      El_Chori > GoldPlayFIFARus9 12 марта 2017, 01:30

      дорого. стадион клубу не принадлежит. аренда бешенная

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