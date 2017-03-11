Прядкин: «На стадионе «Центральный» в Казани бедовое поле. От РФПЛ на это будет жесткая реакция»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин остался недоволен качеством поля на стадионе «Центральный» в Казани во время матча 19-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Оренбургом» (0:0). По словам функционера, руководство лиги жестко отреагирует на данное обстоятельство.

«Меня сейчас больше всего беспокоит стадион «Центральный» в Казани. Там бедовое поле, и в понедельник у нас будет достаточно жесткая реакция на этот газон. Футбольный город, футбольная республика, и газоны у них всегда были в хорошем состоянии. Мы понимаем, что они кинули все силы на «Казань-Арену», но ситуация нам все равно немного непонятна, так что мы отреагируем очень жестко.

Нам сегодня делегат и тренеры сообщили, что в принципе поле пригодно для матча, но с учетом пожелания всех клубов, с точки зрения телевизионной картинки и продукта нам бы хотелось, чтобы поле было более лучшего качества», – сказал Прядкин.

Отметим, что следующий домашний матч в рамках 21-го тура РФПЛ против «Зенита» «Рубин» проведет на стадионе «Казань-Арена».