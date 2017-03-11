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  • Прядкин: «На стадионе «Центральный» в Казани бедовое поле. От РФПЛ на это будет жесткая реакция»

Прядкин: «На стадионе «Центральный» в Казани бедовое поле. От РФПЛ на это будет жесткая реакция»

11 марта 2017, 22:36
10

Президент РФПЛ Сергей Прядкин остался недоволен качеством поля на стадионе «Центральный» в Казани во время матча 19-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Оренбургом» (0:0). По словам функционера, руководство лиги жестко отреагирует на данное обстоятельство.

«Меня сейчас больше всего беспокоит стадион «Центральный» в Казани. Там бедовое поле, и в понедельник у нас будет достаточно жесткая реакция на этот газон. Футбольный город, футбольная республика, и газоны у них всегда были в хорошем состоянии. Мы понимаем, что они кинули все силы на «Казань-Арену», но ситуация нам все равно немного непонятна, так что мы отреагируем очень жестко.

Нам сегодня делегат и тренеры сообщили, что в принципе поле пригодно для матча, но с учетом пожелания всех клубов, с точки зрения телевизионной картинки и продукта нам бы хотелось, чтобы поле было более лучшего качества», – сказал Прядкин.

Отметим, что следующий домашний матч в рамках 21-го тура РФПЛ против «Зенита» «Рубин» проведет на стадионе «Казань-Арена».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Рубин Прядкин Сергей
Комментарии (10)
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GoldPlayFIFARus9
1489264441
Одного не понимаю,построили новый стадион и всё равно уже 2-й или 3-й год играют на этом огороде,в чём прикол? Матчи на новом стадионе проходят только по праздникам
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Garrincha58
1489266324
татарское гостеприимство
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Робинзон
1489266513
каждый год одно и тоже .
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El_Chori
1489271403
Играли же как-то раньше! Барса играла и не жаловалась. Картинка им нужна
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sprint5
1489277066
в Самаре нельзя а в Казани можно
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Амба Нагорск
1489294927
Оренбург потерпит. Москвичам и питерцам перенесли бы
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bumer_moscow
1489296912
огороды
Ответить
Gullit 76
1489301376
Забыли про армейский подход!Надо было как раньше - сначала проехаться катком,затем покрасить кисточкой.Никто бы ничего не сказал.
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pro-vad
1489342879
Берегут газон на Казань-Арене для игр Кубка Конфедераций 2017, по весне газон не окрепший, любая игра в пашню превращает!
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