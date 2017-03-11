Корнаухов: «При необходимости ЦСКА забил бы «Томи» больше четырех голов»

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов считает, что армейцы «из вежливости» не стали забивать больше четырех голов в матче 19-го тура РФПЛ с «Томью» (4:0). По его мнению, в случае необходимости красно-синие могли еще сильнее огорчить гостей из Сибири. Также специалист порадовался за нападающего Витиньо, забившего первый мяч за ЦСКА после возвращения из аренды.

«Встретились разного уровня соперники. ЦСКА играл спокойно, уверенно, без каких-то надрывов. Выиграл заслуженно, на классе – гроссмейстерская победа. Если бы армейцам сегодня надо было побеждать с более крупным счетом, они бы это сделали. Но проявили некоторое джентльментство по отношению к «Томи» – забили столько, сколько хватило для победы.

Очень рад, что голом отметился Витиньо. Надеюсь, эта игра придаст ему уверенности. Но, прежде чем делать выводы, необходимо посмотреть, как он проявит себя в следующих играх», – сказал Корнаухов.