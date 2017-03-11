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    Корнаухов: «При необходимости ЦСКА забил бы «Томи» больше четырех голов»

    Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов считает, что армейцы «из вежливости» не стали забивать больше четырех голов в матче 19-го тура РФПЛ с «Томью» (4:0). По его мнению, в случае необходимости красно-синие могли еще сильнее огорчить гостей из Сибири. Также специалист порадовался за нападающего Витиньо, забившего первый мяч за ЦСКА после возвращения из аренды.

    «Встретились разного уровня соперники. ЦСКА играл спокойно, уверенно, без каких-то надрывов. Выиграл заслуженно, на классе – гроссмейстерская победа. Если бы армейцам сегодня надо было побеждать с более крупным счетом, они бы это сделали. Но проявили некоторое джентльментство по отношению к «Томи» – забили столько, сколько хватило для победы.

    Очень рад, что голом отметился Витиньо. Надеюсь, эта игра придаст ему уверенности. Но, прежде чем делать выводы, необходимо посмотреть, как он проявит себя в следующих играх», – сказал Корнаухов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.03.2017 17:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 11 марта 2017, 20:08

      Правильно,на классе выигрыш-тихо и спокойно!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 11 марта 2017, 19:08

      Это их Бавария научила.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 марта 2017, 18:53

      Прям,присесть в кресло с сигарой,и туман в окно позырить..
      Джентельмены...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +116

      Pirboy 11 марта 2017, 17:56

      Ну да, Ростов редиска типа:))))))))

      2
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