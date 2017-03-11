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    Самедов заявил, что его мечта – выиграть чемпионский титул РФПЛ с родным «Спартаком»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов, вернувшийся минувшей зимой в стан красно-белых 12 лет спустя, подчеркнул, что хочет оправдать ожидания спартаковских болельщиков. Также 32-летний футболист заявил, что мечтает завоевать титул чемпиона России с родной для него командой.

    «Сейчас все мысли об игре с «Анжи». Матч будет эмоциональным. Ведь это первая встреча на «Открытие Арене» после возобновления чемпионата. Болельщики ее очень ждут. Мы не можем подвести. Нужно побеждать.

    Очень хотелось бы оправдать ожидания поклонников красно-белых. Не могу сказать «доверие», так как у всех разное отношение. Хочется, чтобы встретили дома хорошо, приняли. Повторюсь: все, о чем мечтаю, – это завоевать со своей родной командой чемпионство. Мне кажется, сделать это нам уже пора», – сказал Самедов.

    В текущем розыгрыше РФПЛ Самедов принял участие в 16-ти встречах, записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.

    Источник: ФК «Спартак»

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    11.03.2017 17:23
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 12 марта 2017, 09:17

      Господи, а как мы болельщики заждались победы в чемпионате!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 12 марта 2017, 00:41

      Ну не буду ничего плохого писать про него , но то же самое он говорил когда уходил в Динамо а потом Локомотив........На до не говорить а выходить на поле и играть .

      2
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      ...
      Рейтинг: +3692

      lordmrv > ВЛАДИВОСТОК 12 марта 2017, 09:54

      Что плохо не пишешь - спасибо. Но ты вспомни, как он уходил в Динамо, а главное - почему!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 марта 2017, 20:29

      Мужик.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 11 марта 2017, 19:50

      На поле "говорить" надо. Своей игрой. По матчу с Краснодаром пока не убедил. Посмотрим как проведешь игру с Анжи, тогда и будет понятна цена столь высоких слов.

      2
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 11 марта 2017, 19:02

      каких только клубов "родных" у него не было..проститутка

      2
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      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ 11 марта 2017, 18:27

      как-то чересчур помпезно,как будто готовый текст зачитал

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 11 марта 2017, 17:55

      предатель

      1
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 11 марта 2017, 17:49

      Ну-ну!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 11 марта 2017, 17:37

      хаха. уже и забыл Локо. молодец

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