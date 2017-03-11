Самедов заявил, что его мечта – выиграть чемпионский титул РФПЛ с родным «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов, вернувшийся минувшей зимой в стан красно-белых 12 лет спустя, подчеркнул, что хочет оправдать ожидания спартаковских болельщиков. Также 32-летний футболист заявил, что мечтает завоевать титул чемпиона России с родной для него командой.

«Сейчас все мысли об игре с «Анжи». Матч будет эмоциональным. Ведь это первая встреча на «Открытие Арене» после возобновления чемпионата. Болельщики ее очень ждут. Мы не можем подвести. Нужно побеждать.

Очень хотелось бы оправдать ожидания поклонников красно-белых. Не могу сказать «доверие», так как у всех разное отношение. Хочется, чтобы встретили дома хорошо, приняли. Повторюсь: все, о чем мечтаю, – это завоевать со своей родной командой чемпионство. Мне кажется, сделать это нам уже пора», – сказал Самедов.

В текущем розыгрыше РФПЛ Самедов принял участие в 16-ти встречах, записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.