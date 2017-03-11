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  • Самедов заявил, что его мечта – выиграть чемпионский титул РФПЛ с родным «Спартаком»

Самедов заявил, что его мечта – выиграть чемпионский титул РФПЛ с родным «Спартаком»

11 марта 2017, 17:23
12

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов, вернувшийся минувшей зимой в стан красно-белых 12 лет спустя, подчеркнул, что хочет оправдать ожидания спартаковских болельщиков. Также 32-летний футболист заявил, что мечтает завоевать титул чемпиона России с родной для него командой.

«Сейчас все мысли об игре с «Анжи». Матч будет эмоциональным. Ведь это первая встреча на «Открытие Арене» после возобновления чемпионата. Болельщики ее очень ждут. Мы не можем подвести. Нужно побеждать.

Очень хотелось бы оправдать ожидания поклонников красно-белых. Не могу сказать «доверие», так как у всех разное отношение. Хочется, чтобы встретили дома хорошо, приняли. Повторюсь: все, о чем мечтаю, – это завоевать со своей родной командой чемпионство. Мне кажется, сделать это нам уже пора», – сказал Самедов.

В текущем розыгрыше РФПЛ Самедов принял участие в 16-ти встречах, записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр
Комментарии (12)
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Тони Монтана
1489243079
хаха. уже и забыл Локо. молодец
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Тяп-Ляп.
1489243750
Ну-ну!
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Etiainen
1489244113
предатель
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_Аналитик_
1489246078
как-то чересчур помпезно,как будто готовый текст зачитал
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отдай мои вещи
1489248122
каких только клубов "родных" у него не было..проститутка
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oyabun
1489251043
На поле "говорить" надо. Своей игрой. По матчу с Краснодаром пока не убедил. Посмотрим как проведешь игру с Анжи, тогда и будет понятна цена столь высоких слов.
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Диктор
1489253347
Мужик.
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ВЛАДИВОСТОК
1489268516
Ну не буду ничего плохого писать про него , но то же самое он говорил когда уходил в Динамо а потом Локомотив........На до не говорить а выходить на поле и играть .
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Опорник84
1489299423
Господи, а как мы болельщики заждались победы в чемпионате!
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