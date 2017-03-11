Петраков – об игре с ЦСКА: «Нельзя терять концентрацию на первой же минуте»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков после разгромного поражения от ЦСКА (0:4) в матче 19-го тура РФПЛ в шутку отметил, что его команда достигла прогресса, так как пропустила «всего» четыре гола в отличии от прошлого поединка с «Ростовом» (0:6). По словам специалиста, не стоит строго судить за такую игру молодых игроков томичей.

«Если в шутку говорить, то у нас прогресс – пропустили не шесть, а четыре мяча, тем более в матче с чемпионами. По игре – не успевали за соперником. При позиционной игре еще ничего, а по скорости все понятно. Неплохо старались играть в организации атак, создавали подходы к воротам соперника. Но нужно еще много объяснять ребятам, работать над обороной. Такие ошибки... Нельзя терять концентрацию на первой минуте. Строго спрашивать с ребят 18-ти лет нужно, но зная меру.

Думаю, игра в Томске поможет ребятам. То, что творится в этом сезоне – ни в какие ворота не лезет. Ну хоть болельщики увидят свою молодую команду. Надеюсь, они поддержат ребят», – сказал Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».